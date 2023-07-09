台灣殺警兇手外役監逍遙服刑？法務部挨批急澄清 總統參選人發話了

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）涉北市夜店殺警案的被告易寶宏，入獄服刑後竟得以轉調外役監服刑，基層員警上網發出不平之鳴引發議論，法務部今（9）日回應稱立院尚在修法，而2024總統大選參選人賴清德、侯友宜，及傳言尚未放棄角逐大位的郭台銘，均表達了強烈不滿。

前立委黃國昌號召民眾7月16日上凱道，支持司法改革，訴求包括杜絕權貴司法、嚴懲黑金槍毒詐、打破黑箱假釋、修改外役監條例、制定吹哨保護法等等。

他7日在YouTube直播時，一名自稱小公務員的民眾忿忿不平留言指出，台南殺警案受害警員是他的警專學長，對於政府口口聲聲說要挺警察，卻縱容多年前犯下夜店殺警案的兇嫌易寶宏服外役監，「真的覺得我那學長白死了」。



（圖／黃國昌直播留言截圖）

針對此指控，法務部9日說明，易男因傷害致死案判處9年，2019年6月入監，服刑逾2年6月後，2022年1月提出外役監遴選申請。專家學者組成的外役監遴選委員會，半數委員表決同意，易男因此於2022年3月移入武陵外役分監執行。

法務部強調，深知民眾對外役監制度改革的期許，自去年8月24日起推動「外役監條例」修法，9月15日擬具「外役監條例」部分條文修正草案陳報行政院，已修正遴選要件，排除殺警等故意犯罪致死等重大暴力犯罪。草案9月22日審查通過，送立法院審議，經立法院司法及法制委員會分別於10月6日、12月29日召開審查會議，另於12月14日召開公聽會，惜尚未完成立法程序。法務部補充，在修法完成之前，矯正署已從嚴調整外役監遴選標準。

中央社報導，民進黨總統參選人賴清德今日出席全國信賴台灣姊妹會成立大會前表示，「重罪犯應該要實實在在服完役期，不能夠走旁門左道。」聯合報引述國民黨參選人侯友宜說法，「殺警案受刑人可以移到外役監，活摘器官的嫌犯也可以交保」，「政府把人民當塑膠嗎？」他承諾當選後必會檢討制度。

屢傳仍未放棄參選的鴻海創辦人郭台銘，也在臉書發文批評。郭表示，他的父親就是警察，身為警眷，他完全能理解基層的憤怒。對於法務部的回應，郭怒指，為何沒有完成立法程序，會用「惜」字？「難道連法務部長都對民進黨政府感到可惜？」