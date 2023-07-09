美國FDA全面核准阿茲海默症藥 Leqembi 台灣可望2025年批藥證

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）6日全面核可了阿茲海默症藥物Leqembi，納入聯邦醫療保險，美國患者可望受惠，台灣恐要等到2025年，不過產品標註了最嚴重級別警語，副作用不容小覷。

根據美聯社，這款藥品名為Leqembi、化學名lecanemab，是由日本衛采製藥（Eisai）與美國藥廠百健公司（Biogen）合力研發，是全球首個實驗證明，可減緩記憶力與智力衰退的藥物。

Leqembi是注射藥物，每兩周施打一次，主要供早期阿茲海默症患者使用，能有效移除大腦內的β類澱粉蛋白（amyloid beta）斑塊，也就是造成腦部退化的元凶。一項涉入1,800名患者的實驗顯示，相較於接受安慰劑的患者，施藥者腦子功能退化的腳步可延後5個月。

不過，此藥品將加上最高級警語，恐伴隨腦水腫與腦出血等不良反應，唯僅見於罕見例子。此外，費用也不親民，一年的藥劑約26,500美元（新台幣82萬9,564元），美國患者將須同意後續追蹤藥物安全性與效力，方能獲得聯邦醫療給付。

路透指，攜有兩組APOE4基因的患者，腦水腫或出血的機率較高。

衛采製藥已向美國、日本、歐盟、中國、加拿大、英國、南韓等國尋求Leqembi核可使用。

根據中央社，藥廠已於6月中向台灣食藥署申請銜接性試驗評估，確保亞洲人種無用藥差異，之後才會申請查驗。食藥署副署長陳惠芳表示，一般藥品審查約360天，視情況可加速審查，縮減至240天。若資料齊全，有望於2025年批准。