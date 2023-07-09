稱蔡英文是「好友」巴拉圭總統當選人7/11訪問台灣

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）台灣邦交國巴拉圭的新任總統當選人貝尼亞（Santiago Peña）今（9）日表示，將於本周造訪台灣，與他的「好朋友」總統蔡英文會晤。

路透報導，貝尼亞在推特上宣布，他將前赴阿杜達比，接著訪問台灣，並稱蔡英文為好友。「接下來幾天，我們將積極開展國際交流，向外界發出巴拉圭準備大顯身手的訊息。」

我外交部表示，貝尼亞將於11至15日訪台，參加台巴建交66年的慶祝活動（台灣與巴拉圭於1957年7月12日建立外交關係）。總統蔡英文及副總統賴清德將分別接見及設宴款待，並就雙邊合作及共同關切議題交換意見。在台期間，貝尼亞也將會晤外交部長吳釗燮，拜會經濟部長王美花及衛生福利部長薛瑞元。此外，訪團也將參訪台灣科技大學、財團法人台灣世界展望會，進行產業座談會及參觀經建文化設施。

貝尼亞將於8月15日就職，此行也帶了內閣要員，包括候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）、候任總統府秘書長希梅內絲（Lea Giménez Duarte）、候任財政部長費南德茲（Carlos Fernández Valdovinos）及候任工商部長西梅內斯（Francisco Javier Giménez García de Zúñiga）。路透引述外交消息來源說法，賴清德可能會代表台灣參加貝尼亞的就職典禮，過境美國時與美方官員會晤。

身為我國在南美洲最後一個友邦，巴拉圭4月的總統大選，被視為是邦誼能否鞏固的關鍵戰役。44歲的貝尼亞是經濟學者出身，曾任財政部長，屬保守派紅黨（Colorado Party）。儘管面臨來自農業產業欲打入中國牛肉及大豆市場的壓力，他在競選時仍堅持要與台灣維繫邦誼。

中國這些年來不斷挖台灣牆腳，拉丁美洲國家一個個投奔北京懷抱，包括3月宣布與我國斷交的宏都拉斯，如今台灣只剩13個邦交國，而「後院」屢遭突破的華府，也對情勢有所警覺。

共和黨眾議員奧格茲（Andy Ogles）就於4月提出「停止金援中國友邦法案」（Defund China’ s Allies Act），禁止美國外援轉而承認北京的國家，停止將美國納稅人的血汗錢用來資助支持中共的政治力量。