台灣萬安46號演習7/24兩階段實施 台北南港車站演練飛彈襲擊救災

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）112年軍民聯合防空（萬安46號）演習北部地區將於7月24日登場，今年不同於去年，將分兩階段實施，台北市政府呼籲民眾配合。

根據市政府，今年不同於去年，將分兩階段實施。

第一階段從13時30分至14時，全市疏散避難演練，在防空警報發放後，除行駛中的所有車輛須立即靠邊停車外，車上人員必須下車接受警察或民防人員的引導，前往就近的防空避難處所避難，等警報解除後才可以回到車上。此外，全市街道、機關學校、市集、公司廠區以及大眾運輸系統等，也都要落實配合演練。

當天中央會發送手機告警訊息，提醒民眾盡速前往最近的避難處所，演習期間民眾若未配合進行人、車疏散避難及交通管制，警方會錄影蒐證，並依民防法第25條規定，處新臺幣3萬元以上、15萬元以下的罰鍰。

第二階段於14時至14時30分實施，分別在南港車站及南港高中實施關鍵基礎設施災害救援及戰時災民收容救濟站開設演練，驗證南港車站遭敵飛彈波及後，衍生建築物倒塌、火災、設施損壞等搶救演練及傷患救護等作為。屆時火車站周邊道路，將實施交通管制。

臺北市政府表示，此次在南港高中演練的戰時災民收容救濟站開設，會特別設置個人緊急避難包陳列展示區，規劃災民攜帶個人緊急避難包報到演練，加強宣導備置個人緊急避難包的重要性，發揮平時能防災、戰時能維生的效用。

市府官網首頁設置「萬安46號演習專區」，若市民有疑問，可至網站查詢，也可參考演習相關常見問答。