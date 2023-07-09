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萬般無奈 美國批准了軍援烏克蘭「集束彈」此舉為何如此爭議？

集束彈又稱子母彈，許多小炸彈很可能落入百姓地區，撿拾時才引爆，致殘、致死。

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/09 10:25
2006年黎巴嫩戰爭，以色列在黎巴嫩投下集束彈，內有超過600個小炸彈（圖／美聯社）

2006年黎巴嫩戰爭，以色列在黎巴嫩投下集束彈，內有超過600個小炸彈（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰爭深陷泥淖，烏克蘭苦無彈藥，百般掙扎，美國總統拜登（Joe Biden）終究下了「艱難決定」，要將集束彈（cluster munitions，或稱子母彈）送往烏國，此舉遭到千夫所指，人權團體一片撻伐。

拜登7日接受 CNN 訪問時無奈表示，烏克蘭彈藥告罄，需求孔急，美國生產155釐米口徑砲彈的腳步趕不上烏國消耗速度，作為過渡，不得不先供烏同樣口徑的集束彈，助其大反攻。

集束彈為何此充滿人道爭議？BBC 做了說明。

集束彈是何物？

集束彈是一種火箭、飛彈或砲彈，內部裝填多個小型炸藥，針對大範圍區域進行攻擊，發射後在空中爆炸，造成廣大殺傷力。由於小彈藥在衝擊當下可能成為未爆彈，如落在濕軟地面上時，待之後被撿起或踩到時才引爆，誤殺百姓或致殘機率相當高，故而引發人道疑慮。

為何禁用？

鑒於集束彈對平民百姓的無差別攻擊風險，包括英國、法國、德國在內的百餘國，都批准了《集束彈藥公約》（Convention on Cluster Munition），在任何情況下均不得使用、開發、生產、儲存、取得這類彈藥。

由於小炸彈形似玩具，若落在住宅區、農地，孩童恐出於好奇撿拾而遭炸傷。人權組織對此類炸藥深惡痛絕，甚至將之使用視為戰爭罪。

何國禁止？

俄羅斯、烏克蘭都非公約簽立國，自2022年2月開戰後，雙方皆有使用的紀錄。美國也未簽署，但先前曾批評俄國廣泛使用這類武器。

俄國集束彈據稱有高達40%的啞彈（dud）率，意味落入地面後仍是一大風險。一般而言，未爆率約為20%。根據五角大廈，美方集束彈的啞彈率低於3%。

為何烏克蘭向美國提出需求？

這場仗曠日廢時，打了500天，烏軍與俄軍彈藥耗損甚鉅，西方盟友未能來得及補給烏克蘭。對於陷入膠著的東南部戰線，彈藥成了主要武器。烏軍必須將俄軍從綿延1,000公里的戰線擊退，只好請求美國支援集束彈藥，摧毀躲在壕溝中的俄軍。

美國這「艱難決定」的後果

華府的這項決策並不容易，許多民主黨人及人權倡議者都不支持。從這議題討論了6個月之久可證，其爭議不難想見。如今真的無奈為之，對美國最立即的衝擊便是自毀苦心築起的道德高地。

俄國犯下了許多戰爭罪行，而美國此舉可能招致偽善的批評。畢竟，集束彈藥是一種極為殘忍的無差別攻擊武器，多國禁用不是沒有理由。如此一來，美國恐怕得面臨來自西方盟友的質疑，而此一聯盟一旦出現裂痕，正是俄國總統普丁（Vladimir Putin）所樂見的。

萬般無奈 美國批准了軍援烏克蘭「集束彈」此舉為何如此爭議？
2022年6月10日，俄國對基輔空襲，市郊出現集束彈空殼（圖／路透）
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更新時間 : 2023-07-09 15:17 GMT+08:00

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