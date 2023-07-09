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台灣男神楊祐寧愛妻Melinda自創保養品牌　成軍四年進攻國際美妝平台

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/07/09 11:03
Nomel四週年活動創辦人Melinda Wang（中）現身，邀請歌手Karencici（左）及阿夫（右）演出。（圖/Taiwan New...

Nomel四週年活動創辦人Melinda Wang（中）現身，邀請歌手Karencici（左）及阿夫（右）演出。（圖/Taiwan New...

(台灣英文新聞/劉怡均　台北採訪報導)Nomel成軍4年，主理人Melinda Wang分享挑戰及下一步計畫。

楊祐寧老婆Melinda Wang自創保養品品牌Nomel邁入第4年，昨（8）日於台北市信義區餐廳Tame Fox舉辦「生日派對」，邀請到Karencici及饒舌歌手阿夫演出，現場擠滿人潮足見品牌魅力驚人。

Nomel迎來4歲生日，主理人Melinda挺著第二胎現身，狀態非常好，發光肌、好身材完全看不出將臨盆，親切自然的作風圈粉無數，鐵粉總親暱喊她阿梅，她分享，品牌經過這些年逐漸穩定，也反映到產品品質及和客人互動間的信賴感，更透露下半年將有興奮的計畫。

Melinda於香港出生及成長，大學就讀英國時尚名校中央聖馬丁藝術與設計學院，曾為時尚部落客，畢業後回到台灣自創保養品品牌Nomel，從研發到品質把關全部自己來，「天然、全素且動物友善」的系列保養品十分適合亞洲環境及東方人肌膚。

台灣男神楊祐寧愛妻Melinda自創保養品牌　成軍四年進攻國際美妝平台
Nomel創辦人Melinda自豪品牌邁入穩定階段。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

台灣男神楊祐寧愛妻Melinda自創保養品牌　成軍四年進攻國際美妝平台
Nomel四週年活動吸引人潮。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

相較於歐美國際大牌，Nomel價格親民且包裝設計年輕，整體行銷策略活潑正中年輕族群，明星商品為「煥顏油」，一般人聽到油類產品會卻步，但這款商品結合精華水及油，在悶熱天氣不會有厚重感；此外，24hr飽水精華、水凝霜的滋潤效果皆優秀，完全零油膩感十分好推好吸收，也不易起屑。

品牌成立初期考量成本及時代需求主要於電商平台販售，Melinda透露，雖然很推薦新創團隊使用電子商務，但這還是不夠的！她仍重視和顧客面對面互動創造社群緊密度，也預告今年將於台灣開設兩間實體店面。

Melinda表示，經營品牌最大挑戰在人事，每個人的個性跟成長背景都不同，一個團隊要花很多時間磨合，但這也是好玩的地方，需要很多包容性跟謙虛，她很開心大家可以互相學習。

品牌接下來將推出美妝界罕見的鞋款聯名計畫，Melinda觀察，自家客群除了注重保養肌膚，也十分重視穿搭，此次聯名帶入生活風格。

除了於國內拓展實體通路，品牌將將進軍國際知名美妝平台，預計於9月正式上架，消息將於月底宣告，有興趣的讀者請於Nomel查詢。

台灣男神楊祐寧愛妻Melinda自創保養品牌　成軍四年進攻國際美妝平台
活動現場。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）
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更新時間 : 2023-07-09 15:16 GMT+08:00

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