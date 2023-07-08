台灣好市多回收這款起司　驗出致癌物增加乳癌風險

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)民眾近日爆出接到好市多通知，要回收「油漬摩佐羅拉乾酪」，因驗出致癌物「環氧乙烷」。

中央社報導，食藥署署長林金富證實，好市多起士檢出致癌物，已請業者回收。

NOWnews報導，食藥署表示，好市多向食藥署報驗「油漬摩佐羅拉乾酪」產地為美國、規格每盒0.68公斤產品1批，重量456.96公斤，產品有效日期至8.23，於6月26日邊境檢出農藥殘留環氧乙烷（ethylene oxide, EtO）1.407 ppm評定不合格，該批產品禁止輸入。

食藥署指出，好市多總公司所在地高雄市政府衛生局於6月27日至好市多公司查察，該批產品輸入總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤、230盒，經該局抽樣檢驗，昨（7）日晚間檢出環氧乙烷1.277 mg/kg與規定不符，高雄市衛生局已請業者回收。

聯合報報導指出，食藥署表示，好市多邊境報驗的456.96公斤，已退運銷毀，但後續追後市場，發現有一批效期內的同款產品已經進口台灣913.92公斤，稽查時庫存僅剩156.4公斤。等於757.52公斤的毒乾酪恐已統統被吃下肚。

據行政院環保署毒物及化學物質局網站資訊，環氧乙烷屬於毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害。WHO指出，長期接觸有增加血癌、乳癌的風險。日前僅美國、加拿大等少數國家允許環氧乙烷用於香料、芝麻，作為殺菌用途。