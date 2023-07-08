Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣好市多回收這款起司　驗出致癌物增加乳癌風險

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/08 20:03
好市多回收驗出致癌物「環氧乙烷」的「油漬摩佐羅拉乾酪」。（食藥署提供）

好市多回收驗出致癌物「環氧乙烷」的「油漬摩佐羅拉乾酪」。（食藥署提供）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)民眾近日爆出接到好市多通知，要回收「油漬摩佐羅拉乾酪」，因驗出致癌物「環氧乙烷」。

中央社報導，食藥署署長林金富證實，好市多起士檢出致癌物，已請業者回收。

NOWnews報導，食藥署表示，好市多向食藥署報驗「油漬摩佐羅拉乾酪」產地為美國、規格每盒0.68公斤產品1批，重量456.96公斤，產品有效日期至8.23，於6月26日邊境檢出農藥殘留環氧乙烷（ethylene oxide, EtO）1.407 ppm評定不合格，該批產品禁止輸入。

食藥署指出，好市多總公司所在地高雄市政府衛生局於6月27日至好市多公司查察，該批產品輸入總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤、230盒，經該局抽樣檢驗，昨（7）日晚間檢出環氧乙烷1.277 mg/kg與規定不符，高雄市衛生局已請業者回收。

聯合報報導指出，食藥署表示，好市多邊境報驗的456.96公斤，已退運銷毀，但後續追後市場，發現有一批效期內的同款產品已經進口台灣913.92公斤，稽查時庫存僅剩156.4公斤。等於757.52公斤的毒乾酪恐已統統被吃下肚。

據行政院環保署毒物及化學物質局網站資訊，環氧乙烷屬於毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害。WHO指出，長期接觸有增加血癌、乳癌的風險。日前僅美國、加拿大等少數國家允許環氧乙烷用於香料、芝麻，作為殺菌用途。
好市多
致癌物
健康
癌症
食安

相關新聞

35歲以後健康走下坡？ 醫： 健檢時這些檢查必做 身心健康也別忽略
35歲以後健康走下坡？ 醫： 健檢時這些檢查必做 身心健康也別忽略
2023/07/06 10:54
逾9成台灣國小孩童蔬果攝取量不足 恐致免疫力弱 營養師：從早餐加入蔬果開始
逾9成台灣國小孩童蔬果攝取量不足 恐致免疫力弱 營養師：從早餐加入蔬果開始
2023/07/05 17:17
WHO擬宣布阿斯巴甜為致癌物 代糖安全再惹議 可口可樂、Extra口香糖都中標
WHO擬宣布阿斯巴甜為致癌物 代糖安全再惹議 可口可樂、Extra口香糖都中標
2023/06/29 17:16
鮭魚鮪魚先不要 哈佛營養專家大推食物鏈底層海鮮
鮭魚鮪魚先不要 哈佛營養專家大推食物鏈底層海鮮
2023/06/26 16:57
荷爾蒙陽性乳癌復發風險高、治療棘手 台灣乳房醫學會曝「高復發風險族群」有四大特徵
荷爾蒙陽性乳癌復發風險高、治療棘手 台灣乳房醫學會曝「高復發風險族群」有四大特徵
2023/06/15 10:58

更新時間 : 2023-07-08 23:08 GMT+08:00

最受歡迎

【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
(更新)【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
(更新)【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】高雄狼師現蹤台南補習班 教育局勒令離班追查
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】高雄狼師現蹤台南補習班 教育局勒令離班追查
(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
35歲以後健康走下坡？ 醫： 健檢時這些檢查必做 身心健康也別忽略
35歲以後健康走下坡？ 醫： 健檢時這些檢查必做 身心健康也別忽略
台灣新冠疫情升溫！確診患者占感染科門診半數 人數成長近3倍
台灣新冠疫情升溫！確診患者占感染科門診半數 人數成長近3倍
俊昊、潤娥主演韓劇「歡迎來到王之國」劇情老套卻大受歡迎　收視率12%不斷創新高
俊昊、潤娥主演韓劇「歡迎來到王之國」劇情老套卻大受歡迎　收視率12%不斷創新高
憂兩岸開戰 金融時報：台灣「中富」階級將資產挪至海外
憂兩岸開戰 金融時報：台灣「中富」階級將資產挪至海外
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
韓劇「災後調查日誌」第二季首播日期確定了！「浪漫速成班」吳義植以新角色加入
(更新)【台灣Me Too一次看】【政界篇】
(更新)【台灣Me Too一次看】【政界篇】