土耳其聲援烏克蘭進北約？加入期程仍未定

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導）土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在今（8）日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的共同記者會上指出，毫無疑問的，烏克蘭值得獲得北大西洋公約組織（NATO）的會員資格，不過無論如何，烏俄雙方仍須回到談判桌上，因為只有和平會走向一個沒有輸家的結局。

雖然身為北約的會員國，土耳其總統艾爾段與俄國總統普丁的關係密切，這也是為什麼當聯合國在試圖促成兩國停火及俄國允許烏克蘭小麥出口時，皆需讓土耳其加入談判，艾爾段也一直以中立的協調人自居；《路透社》認為，這次他在普丁最反對的烏克蘭北約會籍議題上表現出如此強烈的支持立場，可能會損毀普丁對土耳其的信任。

事實上，土耳其可能是在這波俄烏戰爭中受益最多的國家之一。除了得以增加對俄國戰略物資及能源、資源的進口，還同時供給烏克蘭軍隊無人機和其他武器，以避免俄國軍隊威脅烏克蘭首都基輔。在開啟俄烏兩國談判並促成烏克蘭小麥能從俄國控制的黑海出口、減緩全球糧食危機上，土耳其獲得了國際聲譽，可說是名利雙收。

艾爾段也將在下個月與普丁會面，討論烏軍與俄軍交換戰俘的相關事宜，他表示會試圖讓普丁同意延長之前由聯合國主導的烏克蘭小麥出口協議，若俄國拒絕，這個協議將於本月17日到期，全球糧食供給可能又會再次陷入困難。

另一方面，雖然看似取得了最大難關土耳其的認可，烏克蘭加入北約的期程仍沒有定數。昨（7）日美國直指，儘管本次在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約高峰會將是「烏克蘭加入北約的重要路程」，這不代表會發出烏克蘭加入的「門票」，而德國等歐洲國家則堅持烏克蘭必須達成某些條件，像是軍隊必須處在民主文官政府的控制下等。

在此之前，澤連斯基已經承認在與俄國交戰的狀況下，烏克蘭將無法取得加入北約的機會，而俄國則威脅一旦烏克蘭加入北約，會採取「某些」行動做為抗議，或許也會影響烏克蘭的北約之路。