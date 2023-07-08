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【亮點】台灣星巴克25週年特展！Y2K拍貼、荔枝咖啡啤酒、全球首賣飲品都在這

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/07/08 16:29
星巴克25週年展於今（8）日至7月23日華山文創園區中2館登場。（圖／Taiwan News, Lyla Liu）

星巴克25週年展於今（8）日至7月23日華山文創園區中2館登場。（圖／Taiwan News, Lyla Liu）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）星巴克25週年展這樣玩！

台灣星巴克已滿25週年，特展已於今（8）日至7月23日華山文創園區中2館登場，有專屬的全新Logo視覺，展場內可見職人分享和品牌間的故事，延續永續環保精神不只推出限定品項，還力推植物奶體驗，並使用回收稻殼製作的NAVY色調隨行杯，十分輕盈好攜帶。

星巴克主管告訴本報，此次特展實踐企業承諾永續的使命，已有500家門市導入循環杯，今年整體減少使用約超過2萬個杯子，自1998年攜帶環保杯享折扣10元，品牌就一直在響應環保，至今節省上億個一次性使用的杯子。

該主管透露，疫情後大家開始出遊，品牌瞄準設立特色店，目前約有50家，例如近日於台南開幕的麻豆店，就是以當地盛產的柚子為靈感，建築外觀打造成時髦的柚子，品牌將持續結合在地人文風情，設計有當地特色的門市，但話說回來，每家門市都有其獨自魅力。

【亮點】台灣星巴克25週年特展！Y2K拍貼、荔枝咖啡啤酒、全球首賣飲品都在這
星巴克台南麻豆門市已於5日開幕。（圖／品牌提供）

特展限定！全球首度亮相的「氮氣醇濃抹茶咖啡」帶有濃濃的抹茶香，氮氣咖啡的香濃淋上香草奶油甜而不膩；荔枝百里香風味特調咖啡啤酒也首度登場，適合炎炎夏日來一杯。

展場內設置Y2K拍貼機，可以和三五好友逛完後還拍貼留念；品牌與「春池玻璃｜W春池計畫」合作打造，限量200組「25週年玻璃小熊組」腳底有專屬編號和25周年Logo，意義非凡。

【亮點】台灣星巴克25週年特展！Y2K拍貼、荔枝咖啡啤酒、全球首賣飲品都在這
展場三大必喝明星商品，氮氣醇濃抹茶咖啡（左）全球首度亮相，另還有荔枝百里香風味特調咖啡及相同口味的啤酒。（圖／Taiwan News, Lyla Liu）
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更新時間 : 2023-07-08 18:07 GMT+08:00

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