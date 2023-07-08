北約會後趕場東盟 布林肯將推強化對緬制裁、阻中國南海野心

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導）在參加完北大西洋公約組織（NATO）於英國和立陶宛舉行的會議後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接下來將趕赴印尼，出席東南亞國協（ASEAN）下週的外長會議，據信，他將盡力促成東南亞各國對緬甸軍政府採取更強硬的立場，並試圖淡化中國在該區的影響力。

緬甸於2021年爆發軍事政變，軍方推翻在議會大選中取得勝利的全國民主聯盟政府，囚禁國際知名的國務資政翁山蘇姬並將權力轉交給國防軍總司令敏昂萊，國際上給予強烈譴責。而東協作為東南亞最重要的跨國合作組織，透過禁止軍政府官員參加層級較高會議表達其不支持政變的立場。

儘管如此，或許是因為也時常有軍事政變的歷史讓其感到惺惺相惜，泰國一直試圖在東協內部推行與緬甸重新接觸的政策，對此，美國東亞暨太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）指出，布林肯此行將尋求東協各國持續降低緬甸現行官員參與層級，以有效對軍政府施壓，使其願意重返民主之路。

為表達立場，美國政府上（6）月對兩間軍政府用於換匯的銀行實行制裁，以阻礙軍政府進口軍火及材料並藉此鎮壓示威民眾的能力。

另一方面，康達也表示，東南亞各國應謀求共同解決彼此間在領海上的衝突，才能有效達成團結一致與中國在南海地區對抗的目的，美國也將與東協各國合作以挫敗中國在該區強迫性、毫無幫助的「不負責任行為」。

他強調，美國的目的不是迫使東協國家採取跟美國一致的態度，而是透過與夥伴合作並達成一個各方皆支持的立場，以此對抗與這一立場相反的其他國家行為。