【日本核廢水】IAEA秘書長抵韓欲緩解憂慮　南韓民眾聚集機場示威抗議

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）國際原子能總署（IAEA）秘書長於昨（8）日抵韓，他將向南韓當局以及在野黨說明IAEA對於日本福島核廢水排放的綜合報告書內容，而當他一踏上南韓的土地，就面臨著民眾強烈的抗議。

IAEA秘書長格羅西（Rafael Mariano Grossi）4日於日本記者會上表示，日本所制定的福島第一核電廠核廢水排放，若按照計劃控制核廢水，並逐漸向大海排放，排出的核廢水對海水、魚等環境影響是微不足道的。

對此，南韓政府也表示「尊重」IAEA的報告，且根據當局的分析也發現，日本的核廢水排放計畫不會對其海域產生任何「有意義的影響」。

韓梅Newsis報導，格羅西於昨日晚間10點40分左右抵達金浦機場國際航站，在他預定抵達時間的前一個小時，50多名市民團體已在入境處一帶進行了譴責IAEA報告書的示威，抗議民眾手舉著「無法認同IAEA報告書」、「反對IAEA秘書長入境」、反對格羅西秘書長訪韓」等牌子，高喊著「格羅西go home」。

2023.07.07 / 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장 입국 현장 / 영상 요청 메일 mediamongu@gmail.com pic.twitter.com/QzkRHpQLbN — 미디어몽구 (@mediamongu) July 7, 2023

隨著示威越演越烈，現場警力也從20多人增加到80多人，現場抗議民眾還一度推擠圍欄與警方對峙，格羅西也因抗議民眾而受困機場，直至凌晨12點50分左右才利用貨物運輸通道離開機場。

김포공항으로 입국중인 IAEA 그로시 사무총장에게 일본맞춤 보고서 폐기하라, 오염수 해양투기 반대한다는 목소리를 전하고 있습니다! pic.twitter.com/zAZZFkmrZC — 홍희진 (@hongjin913) July 7, 2023

格羅西計畫在南韓停留3天2夜，將向當局說明IAEA綜合報告書的內容，今日下午將依序會見韓國原子能安全委員長劉國熙以及外交部長朴振。

格羅西在日本記者會上時表示，他非常理解南韓國內對於福島核廢水的擔憂，他收到了南韓在野黨的見面邀請，也非常樂意與他們見面，他知道有些國會議員對於排放持反對意見，因此想親自向他們說明。