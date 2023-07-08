晚餐後不斷嘔吐　就醫後發現活生生章魚卡食道　南韓每年約6人因此死亡

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）生章魚是許多人愛吃的生食之一，但卻也不時出現食用後導致窒息死亡的案例，外媒也指出，在韓國，每年約有6人因食用活章魚而死亡。

根據紐約時報報導，新加坡一名50多歲男性在吃完晚餐後持續嘔吐，就醫檢查後發現，有一隻章魚卡在距離食道及胃的邊界五公分處，醫療人員原先嘗試將章魚用推的或夾出都失敗，之後以內視鏡繞過章魚，再將章魚頭部勾回後，以鑷子夾住章魚頭部夾出，所幸這名病患術後恢復良好，兩天後即可出院。

報導指出，食物卡在食道是民眾到醫院就診的常見問題之一。80%~90%的患者隨著時間過去，食物自然會通過食道，需要動用到內視鏡的案例為10%~20%，僅1%案例需要手術。

一名醫生表示，成功率最高的方法是「推擠技術」，但若力道控制不慎，就可能會導致食道穿孔。

生章魚在南韓也是許多觀光客必嘗試、民眾愛吃的特色食物之一，但報導也指出，在南韓，每年有約6人因食用生章魚而死亡，而食用生章魚時若腳切的不夠短，或是直接整隻食用，風險也將增加。

韓國經濟報導，此一數據推測是外媒根據南韓過去的新聞報導，統計後所得出的結果，而英國每日郵報過去也曾報導，生章魚是世界上最危險的食物之一。

2019年仁川地區也曾發生一名70多歲年長者因食用生章魚當作下酒菜，突然暈倒後因氣管堵塞而死亡的意外；同年，大韓法醫學會雜誌也發表了兩名50多歲民眾因食用生章魚而與死亡的屍檢意見。

章魚四肢含有神經元，被切開後肢體仍會繼續運動，章魚鬍鬚上的吸盤若吸附於人體的咽喉上，將引起粘膜炎、浮腫等導致窒息，因此建議食用章魚時應切碎或煮熟較安全。