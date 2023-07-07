周末嗨翻松菸！虎牌結合韓國燒酒推燒啤　滑板饒舌都在台北《 超熱派對》

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）《Tiger Street 超熱派對》重磅邀請金牌音樂製作人兼大嘻哈時代2 評審 Starr Chen 陳星翰，攜手大嘻哈黃金陣容及其音樂廠牌 ASIA FREAKS 旗下藝人禁藥王、栗子、潮州土狗等演出，7月8日及9日台北松菸誠品前廣場免費入場。

虎牌啤酒第二年舉辦《Tiger Street 超熱派對》，卡司包含大嘻哈時代2裡頭眾多饒舌新星，小卡比、C Grass、God Øne、Gummy B 等，靈魂人物 Starr Chen 陳星瀚所領軍的音樂廠牌 ASIA FREAKS 將帶來聯名時段演出，陳星瀚擔任DJ，率領旗下歌手禁藥王、栗子、潮州土狗、五木、E1and以及Majin共同表演；晚上還有國語作業簿吧，由高雄嘻哈大本營「可可幫-DJ MR.SKIN 賴皮」領軍，打造全台最大型戶外KTV包廂。

由街舞圈大前輩嘻哈大帝 Artshow 召集，再次開啟長期於地下街頭裡舉辦的傳奇街舞賽事 POPLOCK PARK，採現場自由報名，2小時不間斷海選，爭奪萬元獎金，邀請10位街舞OG來到現場表演與擔任評審，包括POP POP JOE、LOCKING TIM、High Boy 金陽等；另外，嘻哈全能雙棲，會街舞懂饒舌的全能網紅「異鄉人」將帶領舞團登陸《Tiger Street 超熱派對》演出。

《Tiger Street 超熱派對》將為滑板教父SKY與9CE滑板店全台巡迴賽事—決賽最終戰，從零打造大型滑板場，讓40位滑板高手在這裡一決高下，最終的7位優勝選手還能獲得前往虎牌啤酒贊助的海外滑板之旅資格！現場更有9CE滑板教練的基礎滑板課程，還有台灣知名長板教學品牌 Gate.6 crew 六剿所帶來的長板體驗，全部現場免費報名。

品牌將重磅推出虎牌燒啤，結合時下受歡迎的韓國飲酒文化 – 燒酒+啤酒，以拉格啤酒為基底，加入些微燒酒和天然風味的全新產品！特別在《Tiger Street 超熱派對》規劃了Tiger SOJU虎牌燒啤專區，不僅可搶先品嚐虎牌燒啤，還有由大嘻哈時代中最具聲量的女饒舌新星Ｍajin 、 E1and、C Grass女饒舌夢的故事分享以及精彩表演。