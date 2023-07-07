不賣畫！旅日台灣藝術家何德來大型回顧展　「吾之道」 探身份認同超然風骨藏不住

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)旅日台灣藝術家何德來回顧展透過8大展區，展出超過200件作品，將於明（8）日起台北市立美術館（北美館）登場。

今年為藝術家120歲冥辰，北美館以「吾之道」為題舉辦何德來大型回顧展，命名取自藝術家類自傳詩集最後一首詩內文，呼應其內在心境，由館方策展人廖春鈴、林宣君共同策畫的研究型展覽，爬梳藝術家多年創作生涯，畢生創作由其後人何騰鯨捐贈予北美館。

何德來於新竹出生，被新竹大地主收為養子，1922年赴日學習，10年後學成歸國成立「新竹美術研究會」，後因胃疾於1934年回日本，何德來正式以「新構造社」正式會員身分發表作品，1947年後固定每年參展，持續40年，直到1986年辭世，享壽82歲，一生只回台舉辦過一次個展，直到過世前都未再踏上故鄉，此次何德來子孫攜手北美館替藝術一圓歸鄉夢。

8大展區展出超過200件油畫、書畫等，1950年代何德來整體創作狀態達到顛峰，開始觸探日月天體形象化的可能性，也嘗試開發東方筆墨的現代新意，《人滿為患的地球》、《終戰》等作品，表達他對於和平現況的擔憂，以及對死亡、戰亂再臨的恐懼。



《五十五首歌》(右二)被視為何德來思考身份認同代表作。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

十分具代表性的水墨《五十五首歌》也參展，藝術家當時約60歲，背景寫滿文字搭配一輪明月，文字以台灣開頭，日本結尾，探討個人的身份雙重性；另外，藝術家對於生命的超然及體悟也透過繪畫夕陽、黎明、星空等自然景物呈現，不難看出他不向商業低頭、從不賣畫的風骨。

特別的是，此次也展出何德來實驗性書畫，何的妻子秀子形容丈夫書法寫得像作畫，似塗鴉似書法的創作十分耐人尋味，其中，一幅書法上特別註記是昭和40年，則是因為該年為中日斷交，對長期追尋身份認同的藝術家來說影響深遠。

「吾之道：何德來回顧展」教育推廣活動

一、 策展人導覽

10月14日 廖春鈴、林宣君

時間：14：30－16：30

二、 展覽漫遊

8月19日 白雪蘭（臺灣美術史研究者）

8月26日 柯輝煌（臺灣美術史研究者）

10月7日 王淑津（臺灣美術史研究者）

時間：14：30－16：30

三、「吾之道：何德來回顧展」演奏會

演出時間

8月13日、9月 9 日 14：30－15：30

地點：北美館二樓