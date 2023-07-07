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FUN暑假！辦中華電信國際漫遊抽全球通、日韓漫遊服務

7/15-7/21限定快閃好康 日本超值型8天5GB優惠價388元

By 台灣英文新聞
2023/07/07 17:28
照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供

迎接暑假旅遊旺季，中華電信自即日起至7月31日止推出「仲夏漫遊樂享抽」活動，7月底前至中華電信網路門市或APP申請任一國際漫遊上網方案並於9月底前啟用，即有機會抽中全球通定量型10GB、日本/韓國5GB超值型漫遊服務(序號兌換期限365天)，好禮共計140個獎項。

7月15日起至7月21日限時7天更於網路門市與APP推出限定超殺「快閃一夏-限時漫遊優惠」活動，日本超值型8天5GB優惠價388元(原價$488)、東南亞海量型30天20GB也只要588元(原價$688)，預約申請後於90天內開通皆可適用優惠，只要在快閃方案期間搶先預約，即可在暑假、中秋等出國旅遊期間享有最超值的上網漫遊服務。

為滿足親子暑假出遊需求，廣受國人喜愛的日韓地區，中華電信亦提供「日本、韓國超值型」漫遊方案，提供日本「1天最低平均只要61元起」及韓國「平均1天只要49元起」的實惠漫遊優惠價。暑假要到美國旅遊的客戶也可選擇「美國超值型」方案，效期長達30天10GB只要588元，平均每日20元起，享受行動上網輕鬆無負擔。

此外，日前新推出的「全球通日租型」及「全球通定量型」方案，一次申辦可適用於日、韓、東南亞、美加、歐洲等110個國家，橫跨五大洲可跨國使用的方案，方便出差商務客及長時間旅行者，輕鬆原機原號上網暢遊世界。

中華電信國際漫遊提供最多元實惠的上網方案，貼心採用24小時計費制，讓客戶輕鬆享受免換SIM卡，原機原號隨辦即用好便利。隨時登入中華電信APP，申請操作簡單、旅途中可隨時查詢用量，方便又安心，仲夏旅遊首選中華電信國際漫遊

更新時間 : 2023-07-07 21:03 GMT+08:00

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