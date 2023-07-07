馬斯克親中影響台灣數位韌性、戰時網路安全? 數位部：尋覓國際夥伴中

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）《彭博社》7日報導指出，台灣為了強化國內網路安全與韌性，避免在衝突爆發時遭到中國斷網，正積極自製與協調國際企業將低軌網路引入，但由於全球最大低軌衛星網路星鏈（超過 4,300 枚衛星）創辦人馬斯克與中國關係密切，使台灣引入星鏈出現困難，台灣相關單位回應，已積極尋求其它國際夥伴中。

今年二月期間馬祖發生海纜遭到中國籍船隻破壞，導致馬祖各地約 14,000 名居民承受極慢網速近兩個月，也因此加速政府對於強化網路韌性的措施。有鑒於低軌衛星網路在烏俄戰爭中發揮重大作用，台灣數位發展部近期頻頻走訪國外與國際企業洽談，試圖盡快將低軌衛星服務引入台灣，分散海底纜線的聯外網路負擔。

科技新報報導，台灣目前主要由 14 條海底光纖纜線負責對外網路連線。除了尋找海外夥伴，台灣數位發展部與國家太空中心也計畫在 2026 年開始發射自製低軌衛星，但國家太空中心主任吳宗信坦言，若要保持 24 小時不中斷連線，至少需要 120 顆衛星，因此仍然需要國際夥伴協助。為了加速佈局台灣低軌衛星服務，數位發展部在 2022 年 9 月宣布一項計畫，將允許衛星通訊商在緊急情況下取得台灣營運執照，不需在台設立分公司或尋找本土合作夥伴，但星鏈迄今尚未表達興趣。

再者，馬斯克近期訪中國時，傳被要求其承諾不在境內開放、銷售星鏈網路設備與服務。台灣數位發展部次長闕河鳴表示政府已有相關認知，即使星鏈進入台灣，中國也很可能要求馬斯克取得台灣星鏈服務的全部權限，因此只要能夠控制馬斯克，就能在戰爭爆發時要求台灣星鏈斷網。

數位發展部長唐鳳近日前往歐美訪問期間，也與 Amazon Project Kuiper 和 OneWeb 等企業洽談，計畫在台灣建立超過 700 個低軌衛星接收點，希望藉由增加衛星通訊服務商數量，降低依賴單一企業造成的衝擊，其中 OneWeb 預計在今年下半年服務範圍將可涵蓋全台。不過無論是 OneWeb 或 Project Kuiper，衛星數量仍遠不及星鏈，因此是否能夠在台海潛在衝突爆發前完成低軌衛星服務，仍是一大挑戰。