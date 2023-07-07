新北東北角貢寮鮑池養殖紫海膽搶鱻上市

新北市龍洞到馬崗的濱海公路沿線， 看向海邊常常會看見接連不斷的長方形條狀的海水池， 這些都是當地引以為傲的貢寮鮑養殖池。 這些位於潮間帶的水池以其獨特的形狀和設計， 成功孕育出冬季限定的美味貢寮鮑， 並在夏季供應肥美鮮嫩的紫海膽，為人們帶來了無窮的味覺享受。 新北市漁業處歡迎大家來東北角旅遊時， 也來當地漁村海鮮餐廳品嚐在地養殖池出產的肥美紫海膽料理。

新北市貢寮區福連里里長同時也是貢寮鮑養殖達人的吳文益表示， 東北角海域是美味的紫海膽生產地， 野生海膽資源量有限且肥瘦不一， 後來有貢寮鮑養殖業者觀察到紫海膽跟貢寮鮑一樣喜歡棲息在海底的 礁岩洞穴，且都以海藻為食，加上兩者採收的產季不同且可混養， 因此發展出夏季採收紫海膽，冬季採收貢寮鮑的模式， 不僅可提昇養殖池生產力更可增加經濟收益， 因此越來越多貢寮鮑養殖業者會將紫海膽與貢寮鮑混養， 貢寮鮑養殖池放養的海膽苗殼長(不含刺)約2公分，養殖1年半至 2年後，待殼長(不含刺)超過6公分且生殖腺飽滿就可以採收， 在充足的海菜供應下， 以純淨海水養殖的紫海膽味道與野生紫海膽不相上下， 希望大家多多支持在地優質養殖水產品，為海洋資源永續盡份力。

富士海鮮店老闆娘楊晴惠表示，紫海膽食用的部分是紫海膽的生殖腺 (精巢或卵巢)，從養殖池中現撈出的紫海膽現剖現吃， 其味道甘甜帶有香氣，口感嫩滑而略帶黏稠最美味； 而喜歡熟食的朋友一定要嚐嚐「海膽煎蛋」 這道簡單但鮮味十足的紫海膽料理，材料為紫海膽5顆、生雞蛋3顆 及些許蔥花，以剪刀或菜刀破開紫海膽殼取出生殖腺備用， 將雞蛋打散後加入黃澄澄的海膽生殖腺及蔥花稍微拌均勻後， 倒入熱油鍋煎熟，就是一道美味無敵海膽煎蛋；還有更高級的「 紫海膽蛋蛋湯」，採購一斤的紫海膽剝殼取出海膽蛋蛋，起湯鍋， 水滾後加入新鮮海膽蛋蛋、蔥花及鹽稍微調味一下， 待水再次滾開後關火，就是一道東北角海岸私房料理， 喜歡嚐鮮的老饕們絕對不要錯過這甜味爆表的海味。

新北市漁業處表示，為確保海洋資源永續利用， 呼籲採捕海膽的漁民朋友們，本市野柳保護區是禁止以任何方式採捕 (含徒手及沿岸垂釣等行為)水產動植物，而萬里、瑞芳和貢寮等3 處保育區海膽不含刺殼長未滿8公分者禁止採捕，另白棘三列海膽（ 馬糞海膽）自每年9月1日起至次年6月15日禁止採捕；此外人工 養殖的紫海膽鮮嫩肥美不輸野生海膽，以養殖代替野生， 美味不打折，讓我們品嚐海鮮的美味， 同時也為海洋資源永續利用盡份心， 也歡迎大家假日來新北市東北角海岸走走， 眾多美麗且神祕的漁港秘境及當季海味等著你來尋覓和品嚐。

照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供