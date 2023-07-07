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臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為1.49%　上市股票總市值達52.34兆元

By 台灣英文新聞
2023/07/07 17:11

根據臺灣證券交易所統計，2023年7月7日發行量加權股價指數收盤為16,664.21點，較上週(2023年6月30日)的16,915.54點下跌251.33點，跌幅約為1.49%，台灣50指數收盤為12,460.03點，較上週的12,721.72點下跌261.69點，跌幅約為2.06%，寶島股價指數收盤為19,128.60點，較上週的19,407.01點下跌278.41點，跌幅約為1.43%。產業別指數方面，漲幅以電腦及週邊設備類指數上漲3.03%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌5.08%為最大，未含金融類指數下跌208.59點，跌幅約為1.42%，未含電子類指數下跌418.46點，跌幅約為2.25%，未含金融電子類指數下跌367.16點，跌幅約為2.35%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆7,313.66億元，全體上市股票成交金額為1兆6,397.79億元，股票成交量週轉率為2.79%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，電腦及週邊設備類3,593.32億元，占全體上市股票交易金額21.91%

第二名，半導體類3,370.37億元，占全體上市股票交易金額20.55%

第三名，電子零組件類1,709.00億元，占全體上市股票交易金額10.42%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，資訊服務類18.79%

第二名，電腦及週邊設備類8.93%

第三名，航運類8.89%

累計今年年初開盤迄今共118個交易日，集中市場總成交金額為29兆7,647.23億元，市場日平均成交金額為2,522.43億元，股票成交量週轉率為49.51%，股票日平均成交量週轉率為0.42%。

2023年7月7日全體上市公司市場總值為新台幣52兆3,449.74億元，較上週(2023年6月30日)市值53兆1,137.44億元減少7,687.70億元，減幅約為1.45﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

更新時間 : 2023-07-07 21:02 GMT+08:00

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