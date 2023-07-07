Texas Roadhouse引爆今夏最夯Reels舞蹈挑戰賽 冠軍可得星宇航空洛杉磯商務艙雙人來回機票與10萬元旅遊基金

Texas Roadhouse德州鮮切牛排以提供正宗的美式餐點和西部排舞(Line Dance)表演而聞名，2023年7月7日至8月15日邀請民眾一同參加IG Reels舞蹈挑戰賽，透過簡單好上手的舞步及洗腦音樂旋律，今夏讓全民通通跳起來，冠軍將獲得價值60萬元星宇航空台北-美國洛杉磯商務艙雙人來回機票及新台幣10萬元旅遊基金。

除了IG舞蹈挑戰活動，7月11日至8月7日也將舉行西部排舞內部爭霸賽，由各餐廳為顧客帶來更多精彩的西部排舞表演，只要為喜愛的隊伍投下神聖的一票，就有機會抽中1,500元德州鮮切牛排餐券。

舞出自信與熱情 冠軍揪伴享夢幻洛杉磯之旅

排舞(Line Dance)是Texas Roadhouse德州鮮切牛排的傳統文化與特色之一，除了提供道地的美式餐點外，在每個餐期之間，店內夥伴會帶來充滿熱情的經典排舞表演，讓顧客享受美食之餘，也感受到西部文化的魅力。

德州鮮切牛排今夏首度舉辦IG Reels Line Dancing舞蹈挑戰賽，特別邀請曾獲多項舞蹈比賽冠軍的高人氣網紅-許凱皓來編舞，一甩大眾對美國鄉村排舞的刻板印象，透過簡單好上手的舞步及洗腦音樂旋律，7月7日至8月15日廣邀民眾在IG上舞出自信與熱情，且大手筆送出素有航空界潮牌之稱的星宇航空美國洛杉磯商務艙來回機票名額2名，再加碼10萬元旅遊獎金。

活動期間拍攝模仿官方IG指定的舞蹈影片，上傳至個人IG Reels且確保帳號設為公開，在影片內文中標記@texasroadhouse.tw ，並加入指定標籤(Hashtag)：「#跟著德州鮮切牛排跳起來」和「#德州鮮切牛排送你遊玩洛杉磯」。所有的參賽影片將根據一系列評選標準，由數位專業舞蹈老師和官方人員進行評分，包括音樂節奏性(25%)、自信與熱情(25%)、影片吸睛程度(25%)以及人氣程度(25%)。最終，將於8月21日公布一支2023年最佳Line Dancing舞蹈挑戰影片獲頒大獎。

分店內部爭霸賽 線上投票抽餐券

隨著疫情日漸趨緩，除了參與線上IG舞蹈挑戰活動外，全台5家分店於7月11日至8月7日期間，舉辦西部排舞內部爭霸賽。顧客在品嚐正宗美式料理的同時，同步現場感受夥伴們排舞表演的熱情，讓用餐體驗更加生動有趣，享受一場充滿活力的視覺盛宴。透過投票網站為喜愛的隊伍投下神聖的一票，有機會抽中價值1,500元的餐券，與德州鮮切牛排一同度過歡樂與美味的夏季。