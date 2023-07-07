台灣7月起豬瘟拔針 成功打入菲律賓市場後 最快明年全面出口

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）台灣傳統豬瘟今（2022）年7月拔針，撲滅豬瘟的目標又再往前邁進一大步，若順利達成目標，屆時台灣將可成為亞洲唯一撲滅及防堵3種重大豬隻疫病的國家。

農委會表示，為達成撲滅豬瘟之最終目標，農委會規劃三階段完成，第一階段（110年～111年）為落實全面疫苗注射、環境監控及產業風險溝通，第二階段（112年～113年6月）為持續疫情風險監控，並逐步進入停止豬瘟疫苗注射評估階段，第三階段（113年6月起）為申請「豬瘟非疫區」，達成撲滅豬瘟目標。

農委會指出，自110年起啟動各項監測機制包含階段性停打豬瘟疫苗試驗、哨兵豬試驗、屠宰場淘汰種豬、化製場斃死豬隻、野豬及棄置死豬、屠宰衛生檢查等，均未檢出豬瘟野外病毒，研判國內豬瘟發生及傳播之風險極低，經專家小組評估可以穩健推動今年停止施打豬瘟疫苗措施，並於第二階段分二期實施，其中第一期（112年1月1日~6月30日）除種豬外全國豬隻停止施打豬瘟疫苗，期間無豬瘟案例發生，各項監測結果並獲專家小組審議通過，已於今年7月1日起進入第二期全國豬隻停止施打豬瘟疫苗。

農委會說明，7月1日起全國豬隻停止施打豬瘟疫苗，倘屆滿1年無案例發生，將向世界動物衛生組織（WOAH）提出申請，最快可於114年間獲WOAH認可為豬瘟非疫國，除可減少養豬場人力及購置疫苗費用，亦可降低因施打疫苗造成緊迫及副作用之損失，有效減少豬隻飼養成本，大幅提高我國豬隻及豬肉產品之國際競爭力，及可提升我國動物衛生水準。

農委會補充，台灣目前為東亞唯二之非洲豬瘟非疫國；歷經24年的努力，成功撲滅口蹄疫，成為亞洲少數的非疫區；目前更進一步朝向傳統豬瘟拔針非疫區目標邁進，倘順利達成目標，屆時台灣將成為亞洲唯一撲滅及防堵3種重大豬隻疫病的國家。

此外，農委會陳吉仲主委今（7）日前往國內毛豬重要產區–雲林縣探訪屠宰場HACCP推展成果，並參訪國內知名的「雲林快樂豬」和榮意公司。

陳吉仲說，和榮意公司經由行政院核定「110-113年因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」協助，致力於改善現代化屠宰場設施設備，獲得農委會屠宰場肉品衛生安全管制系統(HACCP)驗證審查通過，並於111年9月經菲律賓官方派員來台查核後，於今年獲准菲方輸入許可名單，成功開啟打入國外市場商機。

除此之外，台灣的屠宰場HACCP制度早在110年5月26日已獲得日本厚生勞働省正式公告為實施屠宰場HACCP系統之國家，並將台灣的豬肉、禽肉、牛肉及羊肉等多項畜禽產品許可輸入之國家名單中。目前我國已有16場家畜與家禽屠宰場取得屠宰場HACCP驗證證明書，不僅有利於我國畜禽產品外銷，並可加速屠宰場導入現代化管理水準，確保國人食肉安全。