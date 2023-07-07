MeToo職場性騷防治立委推修法 台灣婦全會：漏洞多、政府應協助中小企業

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）近日台灣有愈來愈多在不同領域工作的女性，陸續勇於揭露職場或校園性騷擾事件，成為一股強大的「MeToo」運動，受害者除揭露自己的遭遇發聲回應 #MeToo，包括政府、立委與民間積極展開性騷三法修法行動。

立委范雲６日與多個婦女團體代表則在立院召開記者會，提出4大修法重點，包含補足性平三法適用的身分漏洞；改革申訴制度，強化公正外部調查；法制化被害人協助服務經費來源，落實保密原則，真正接住被害人；加強行為人裁罰與教育，杜絕雇主包庇或吃案。

台灣婦全會（NATWA）7日表示，副理事長王瓊枝代表該會出席參與立委范雲辦公室進行修法版本討論，她也提出目前的法律漏洞，諸如性騷擾申訴機制不敷實務需求，中小企業無能力處理申訴等。

王瓊枝表示，職場性騷擾不能只對中小企業處罰或警告，中小企業生存不易，雇主忙著經營管理自己的本業，要他們花錢及花時間進行員工的教育是很難的。建議政府可建立機制協助民間團體，化被動為主動，協助中小企業，進入職場進行相關性平及性騷擾防治教育宣導。

王瓊枝也說，政府應能結合民間力量進入協助，萬一騷擾者就是雇主，受害人的工作權益如何保障，例如離職期間的保障和轉業協助，也應當考慮在內。

王瓊枝強調，受害人非常需要專業人員的支持與陪伴，對被害人的服務資源也待加強，除了建立雇主輔導，被害人協助，政府要多些資源預算來改善、優化性別平等教育內容，建置性平人才庫，包括教法、內容的設計、攸關性平的議題網路直播節目，重視性騷擾的嚴重性，才能擴大社會影響層面，不分性別，能安心有尊嚴的生活。

勞動部2017至2021年「工作場所就業平等調查」指出，遭受職場性騷擾的當事人確有七至八成選擇不申訴，成為了「沉默的黑數」，不申訴的原因「擔心別人閒言閒語」(15.5%)、 「擔心失去工作」(13.5)、「擔心遭受二度傷害」(7.0%)、「不知申訴管道」(5.1%)、「擔心調離原工作」等占了超過四成。