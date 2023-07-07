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17年婚姻 冷暖自知！Melody斷開富商老公 自曝離婚主因

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/07 14:51
女星Melody（殷悅）17年前嫁給富商吳育奇，今（7）日無預警宣布離婚。（圖片取自<a href="https://www.facebo...

女星Melody（殷悅）17年前嫁給富商吳育奇，今（7）日無預警宣布離婚。（圖片取自女星Melody（殷悅）17年前嫁給富商吳育奇，今（7）日無預警宣布離婚。（圖片取自Melody時尚媽咪

（台灣英文新聞／娛樂組　綜合報導）44歲女星Melody（殷悅）17年前嫁給富商吳育奇，今（7）日無預警宣布離婚。她表示，日子是自己在過，冷暖自知，只有自己才知道怎麼對自己好，我們決定和平的結束婚姻關係，往後我們決定以繼續好好陪伴孩子成長為共同目標。

美國華埠小姐出身、2003年以歌手身分出道的Melody，出道僅3年便在2006年與交往3個月的富商吳育奇閃電結婚，婚後淡出演藝圈，並育有二女；曾經出書分享婚姻生活，也常在談話節目上分享夫妻相處之道，如今無預警宣布離婚，令眾人驚訝。

Melody在臉書上表示，每一段婚姻都有屬於自己的課題。這一路走來一直都不容易，雙方性格和思想理念差距太大的狀況下，讓我們失去關係該有的平衡。

經過這些年的堅持與努力過後，很遺憾我們停留在分岔路口。我們做出非常困難的決定，我們祝福彼此，也感謝這一段時光彼此的付出。孩子們一直是我們的生活重心，往後我們決定以繼續好好陪伴孩子成長為共同目標。

感謝各界的關心，自己向來只喜歡跟大家分享美好事物，非常不習慣私事當眾宣布。最後懇請大家尊重我們和家人的隱私和空間，未來雙方將不再就離婚細節做任何回應。

據了解，Melody目前在國外度假，也關閉IG和臉書該篇發文的留言功能。Melody經紀人則告訴中時新聞網記者：「要說的都在她的IG裡了，其他都不多說了，感謝體諒。」
Melody
殷悅
離婚
婚姻

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更新時間 : 2023-07-07 21:02 GMT+08:00

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