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【日本核廢水】IAEA指排放計畫符合國際標準　南韓政府表達同意

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/07 14:48
南韓學生試圖衝進日本大使館，抗議核廢水排放（圖／美聯社）

南韓學生試圖衝進日本大使館，抗議核廢水排放（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）國際原子能總署（IAEA）4日表示，日本福島第一核電廠核廢水排放計畫符合國際安全標準，南韓政府今（7）日表示尊重IAEA報告內容。

南韓國務調整室室長方文奎（音譯）、原子能安全委員長劉國熙（音譯）今日舉行福島核廢水相關記者會，方文奎表示，南韓政府一直以來都在對日本所提出的核廢水處理計畫進行研究，結果發現日本計畫中的放射性物質總濃度符合海洋排放標準，氚濃度更是低於標準值，符合IAEA等國際標準。

韓聯社報導，韓國原子能安全技術學院（KINS）自2021年8月開始，受政府委託對日本核廢水排放的安全性進行了調查。

方文奎說，韓方也確認過了日本排放核廢水對南韓國內的影響，結果顯始對南韓海域的影響並不顯著。

對於國際原子能總署於4日所公開的福島核廢水檢驗綜合報告書，方文奎表示，IAEA在原子能安全領域是長期具有專業及代表性的權威機構，韓國政府不只對日本提出的內容進行了科學技術性的討論，還研究了IAEA的報告書，但這只驗證了日本至今所提出的計畫是適當的。

當局也強調，為確認核廢水是否符合排放標準及目標值，在日本排放後也將持續監測，確認各階段的測量值等數據。

然而，南韓民眾對於核廢水的排放感到相當憂心，他們擔心核廢水中所含的放射性元素會汙染當地生態，影響食品安全，甚至造成了一波海鹽搶購潮，每5公斤的海鹽價格也從過去3年的平均價格7940韓元（約198元台幣），上漲至1萬3094韓元（約327元台幣），漲幅達64.9%。
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