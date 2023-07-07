2023台灣民生快消前十大品牌揭曉 「義美」連續九年奪冠、9成家庭都買過

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）市場趨勢研究機構凱度消費者指數（KANTAR）日前發布《2023凱度台灣品牌足跡報告》，義美第九年蟬聯冠軍獲得最多消費者觸及數達8900萬次，有90%的家庭在過去一年曾購買義美產品，打敗知名品牌統一、光泉及福樂等。

《2023凱度台灣品牌足跡排行榜》衡量2022年全台920個快消品牌、涵蓋跨通路近14億次消費決策，榜單揭曉共58個品牌，包括FMCG市場前二十大品牌、品類十大品牌、成長最快速二十大品牌，以及首次進入百大的黑馬品牌。

擁有89年歷史、持續堅守食品安全最高原則的「義美」連續九年蟬聯冠軍，創造消費者觸及數8900萬次，全台890萬家戶中有90%的家庭、相當800餘萬家戶在過去一年曾購買義美產品，且年度平均購買頻次達11次。

第二名「光泉」達消費者觸及數5600萬次，過去一年全台75%家庭購買；第三名「福樂」達4300萬次、年對年成長2%，全台65%家庭購買。

（圖／KANTAR官網）

聚焦五大品類排行榜，食品類依然由「義美」消費者觸及數3700萬次拔得頭籌，乳品類由「光泉」5300萬次獲得冠軍，飲品類則為「純喫茶」1700萬次排行榜首。家用品類由「舒潔」以700萬次奪冠，個人用品類則為「蘇菲」以1200萬次取得第一。

而成長最快速品牌由本土零食大廠「華元食品」拿下，過去一年消費者觸及數成長59%達400萬次，是首次進入百大的黑馬品牌；成長快速第二名為進口零食品牌「樂天」，消費者觸及數成長44%達800萬次；成長快速第三名則為在地小農鮮乳品牌「六甲田莊」，消費者觸及數成長33%達500萬次。