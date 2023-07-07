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立陶宛印太戰略報告 ：提升對台灣經濟合作 反對中國武力改變現狀

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/07 11:38
立陶宛印太戰略報告 ：提升對台灣經濟合作 反對中國武力改變現狀

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）就在許多歐洲國家陸續開始修補對中關係時，立陶宛近日首發「亞太戰略報告」，將「加強對台貿易合作」列為戰略優先順序，Euractiv報導指出，這份報告出爐後可以想見立陶宛政府，將面臨來自中國北京排山倒海而來的壓力。

2011年，就在北京不滿立陶宛與台灣建立貿易聯繫之際，立陶宛就明快迅速地退出中國主導的多邊貿易建制「17+1」，不只自己退出，還呼籲其它歐盟國家跟進。接著，愛沙尼亞和拉脫維亞也退出這個中國主導的多邊建制。

新一份報告中提出示警，指北京可能會透過經濟、政治、外交及其它手段威逼立陶宛就範。

立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）近日接受媒體訪問時說道：「印太戰略訂定是重要的一步，強化立陶宛與印太區域國家的全方面合作，訂定戰略並收進國家政策目標，立陶宛現在也和其它全球領袖站在同一陣線。」

報導也提到，雖然報告中仍載明「一中政策」立場不變，不願刺激中國對台灣主權議題的敏感神經，但在烏克蘭立場上，很明確載明與美國拜登政府一致—「力挺烏克蘭、反俄羅斯軍事侵略」。

雖然一中政策不變，報告也寫下底線：「堅決反對中國透過武力破壞台海和平現狀」。

報告也說，願與印太國家一同合作，共同打擊中國網軍製造及散播的「親俄假訊息」，並共同反制中國北京對台灣的資訊戰行動。

這份報告出爐的時間點，恰巧是下周北約領袖與印太區域強權（澳洲、 日本、紐西蘭、南韓）領袖在立陶宛首都維爾紐斯的會議。近幾年，北約不斷擴大與印太國家合作，對抗中國與俄羅斯的威脅。
立陶宛

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