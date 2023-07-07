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〈時評〉出席美國在台協會AIT國慶酒會後　侯友宜柯文哲應補修外交學分

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/07/07 11:37
美國在台協會（AIT）6日晚間，在台北君悅酒店舉辦美國獨立紀念日247週年慶祝酒會，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（右）出席，跟現場與...

美國在台協會（AIT）6日晚間，在台北君悅酒店舉辦美國獨立紀念日247週年慶祝酒會，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（右）出席，跟現場與...

美國在台協會（AIT）舉辦獨立紀念日的慶祝酒會，三黨候選人賴清德、侯友宜和柯文哲都出席，顯示對美關係仍是總統大選的重頭戲，不過，侯友宜和柯文哲在活動場合的表現，恐怕只是凸顯自己的不足，急待補修外交學分，才能在國際舞台上展現自信，避免失格。

〈時評〉出席美國在台協會AIT國慶酒會後　侯友宜柯文哲應補修外交學分

美國在台協會（AIT）6日晚間在台北君悅酒店舉辦美國獨立紀念日247週年慶祝酒會，總統蔡英文（中）、副總統同時也是民進黨2024總統大選參選人賴清德（左），與美國在台協會處長孫曉雅（右）同框。中央社

〈時評〉出席美國在台協會AIT國慶酒會後　侯友宜柯文哲應補修外交學分

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲（中）6日晚間到台北君悅酒店，出席美國在台協會（AIT）舉辦的美國獨立紀念日247週年慶祝酒會。中央社

美中台關係是台灣最重要的課題之一，每位領導人都必須維持三方平衡，以維持區域現狀。於此同時，每位總統參選人也都要通過美方的「考驗」，主要是了解個別候選人的美中台政策走向，因此，柯文哲4月下旬前往美國訪問，侯友宜正在規畫相關行程，賴清德也不放棄再度踏上美國的機會。

於是美國在台協會在台灣舉辦的獨立紀念日慶祝酒會，賴清德、侯友宜和柯文哲都到了，每個人都試圖拉近與美國之間的距離。只是，因為過去成長背景、政治經歷不同，在這個場合上的表現有著極大差異。

以賴清德來說，整場酒會都十分中規中矩，因為他不僅是民進黨總統參選人，更是現任副總統，有著雙重身分。趁著蔡英文總統尚未抵達，先一步到達的賴清德趕忙進入會場，向與會人士寒喧，隨後又馬上到門口迎接蔡總統，活動開始後，賴清德多數時候是跟著蔡總統身邊，最後並送蔡總統離開。

頂著哈佛學歷的賴清德，這幾年經常代表蔡總統出席國際場合，對於外交酒會自然不陌生，但賴清德沒有四處穿梭，因為蔡總統正在現場，他此時他也是副總統身分，不可能比蔡總統更熱絡去和外賓打招呼，這是基於對蔡總統的尊重，也符合禮儀規範。

相形之下，侯友宜只有新北市長的身分，加上外語能力不若其他參選人，在酒會上多數時候是緊靠著翻譯，才敢與外賓互動，而且顯得比較拘謹，這應該是他以往較少出席類似場合，自然放不開，雖然表現略帶緊張，但總算是踏出第一步。

柯文哲昨天難得換上西裝，逢人就派發名片，希望能讓更多人認識自己，但能來參加酒會的人，多數是有頭有腦的政商界人物，柯文哲曾任首都市長，與會貴賓也應該都認得柯文哲，柯文哲卻急於行銷自己、像是拉生意的舉措，反而無法融入酒會氛圍。

一場國際級的外交酒會，三位總統參選人都出席了，但表現立判高下，侯友宜和柯文哲想要角逐總統大位，恐怕得要搶修外交國際政治課程。
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