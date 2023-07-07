結合中式、阿根廷元素翻玩義大利麵！ TGI FRIDAYS推唐人街風格「宮保炒義大利麵」、「義式調酒」2023夏天限定

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）為迎接暑假到來，美式餐廳TGI FRIDAYS趁勝推出兩大活動，包含有著「調酒界奧林匹克」之稱的TGI FRIDAYS台灣花式調酒大賽，今年在疫後決定從校園出發舉辦「2023台灣花式調酒校園邀請賽」，以及原汁原味從美國總部搬來的「World of Pasta麵的義饗世界」也將於7/11至10/2限定上市，讓顧客品嘗新品同時，也能用味蕾環遊世界。

開展餐飲集團營運長李宏智提到，美國特別總部要求「宮保炒義大利麵」上面一定要擺上一枚幸運餅乾，為此費一番功夫尋找符合食安相關規定的廠商。（圖／TGI FRIDAYS）

開展餐飲集團台灣區營運長李宏智表示，麵食是台灣人重要的主食之一，而義大利麵又是13世紀時馬可波羅東遊中國，將拉麵技術帶回義大利，才發明了現在的義大利麵，與東方飲食文化可說是相當有淵源。

而今夏推出的「World of Pasta麵的義饗世界」的食譜則是從美國總部原汁原味引進，捨棄廣受歡迎的經典肉醬、青醬等口味，獨創中式、美墨、阿根廷式等六款異國風味十足的義大利麵，包含「阿根廷青醬烤蝦蕃茄麵」、「德墨濃起司肉醬筆尖麵」、「義大利漁夫扁麵」和「雙色蘑菇蔬菜筆尖麵」等，將各國料理元素完美融入義式料理中，顛覆民眾對義大利麵的想像，也提供顧客更多創新的餐飲選項。

融合美式和中式風味的「宮保炒義大利麵」，打破大家對「宮保」嗆辣的印象，此款口味偏甜。（圖／TGI FRIDAYS）

李宏智提到，其中最引人注目的「宮保炒義大利麵」，宮保醬料搭配雞肉、甜豆、櫛瓜、甜椒，再加花生角、紅辣椒等精髓，最後再放一枚幸運餅乾，讓大家感受於美國的中國城用餐的特殊氛圍。

肉食主義則不要錯過「紅惡魔牛排義大利麵」，將新鮮大蒜、紅蔥頭及蘑菇與白酒一同炒香，再加入特製番茄辣醬，最後將炭烤至七分熟的牛排與義大利麵的巧妙融合，口味濃厚，卻不膩口。

甜點則是再度扣回義式主題，以「卡布提拉米蘇」為新品菜單畫下完美休止符，帶有蛋香、口感溫潤的馬芝卡邦起司，搭配兼具咖啡及酒香的鬆軟手指餅乾，與微苦細可可粉一同享用，口感滑順且不甜膩，為一桌佳餚呈現完美收尾。

搭配「World of Pasta麵的義饗世界」期間限定菜色，推出四杯歐義風情濃厚的調酒。（圖／TGI FRIDAYS）

為搭配義大利的餐酒文化，這次一口氣推出四杯歐義風情濃厚的調酒，使餐飲體驗更加豐富和具儀式感，包含義大利經典開胃酒「威尼斯橘色誘惑」、莓果風味十足的氣泡酒「非常莓好貝里尼」、充滿果香和白葡萄酒香氣的「蜜桃白酒香格里拉」和爽口、解膩，充滿南義大利風情的「拿坡里檸檬琴湯尼」。

而素有調酒界奧林匹克之稱的「TGI FRIDAYS台灣花式調酒大賽」創始於1986年，至今已有近四十年的歷史，誕生無數傑出調酒師，在疫後決定從培育國內莘莘學子出發，與全台10所大專院校系所一同舉辦，邀請各大專院校及高中職在校學生參加比賽，更祭出萬元獎金及TGI FRIDAYS餐廳外場襄理的任用聘書作為冠軍獎項，希望能吸引更多優秀人才參賽，比賽報名至7/15截止。

2022 TGI FRIDAYS台灣花式調酒大賽亞軍Jacky展現花式調酒表演魅力，並調製出4杯歐義風情新品調酒，為「World of Pasta麵的義饗世界」夏季新品及「2023台灣花式調酒校園邀請賽」揭開序幕。（圖／TGI FRIDAYS）

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