台灣「政治獻金法」超過15年未修正　公督盟提出修法四大重點

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣《政治獻金法》超過15年未修正，長期關注國會監督議題的公民組織，公民監督國會聯盟（Citizen Congress Watch）今(7)日表示，盤點立院第十屆任期後，發現許多立委提案版本至今都還躺在委員會待審，面對2024年即將到來的總統和立委大選，考量現狀不利選民於投票前獲得足夠資訊，他們提出修法四大重點。

針對《政治獻金法》的修法重點，公督盟理事長曾建元表示，從近年來各黨委員的提案中整理出四大修法方向，內容包含：政黨初選的政治獻金應納管、增列罷免案領銜人及被罷免人、杜絕境外勢力利用政治獻金干涉大選，以及大額政治獻金的捐贈與支出應限時公開給民眾檢視，依照現行條文規定，擬參選人應於選舉投票日後三個月內申報政治獻金，而受理申報機關需於受理申報截止後六個月內彙整會計報告書供人查閱，並公開於網路。

曾建元呼籲立法院應該要在僅剩的第八會期將《政治獻金法》送進委員會審議，避免法案受到屆期不連續的原則，導致相關修法進度停滯不前。

公督盟說明，以2022年九合一大選為例，距今已過半年，民眾仍無法得知各個議員候選人政治獻金的申報狀況，更無從得知哪些候選人可能受到特定財團、建商的影響。今年五月興富發工地吊臂墜落在軌道上，造成列車衝撞1死14傷之悲劇，也引發社會對工安規範的討論。攤開監察院的公開資訊檢視興富發建設，發現該企業長期透過政治獻金的捐款押寶藍綠雙方的候選人，確保工安意外「大事化小，小事化無」，但目前台灣民眾卻無法在選前掌握企業或建商大額政治獻金捐款的動向。

公督盟參考美國政治獻金的制度並指出，只要收到單筆超過1000美金的捐款，就必須在20日內做特別報告申報，而政府在收到申報的48小時就需公開上網。相比台灣《政治獻金法》的規定，最晚須等選後九個月才能查詢到政治獻金的申報狀況，美國的制度讓選民能在選前知道候選人的政治獻金來源，並對可能引起爭議的捐款提出質疑，提升民眾對選舉公平的信任。同時，美國也規定獻金金額超過5萬美金就必須電子申報，實現即時公開資訊之可能，值得我國政府機關參考。

公督盟呼籲各候選人於競選期間自主揭露億萬收支，監院應新增選前自主揭露平台。

民眾在選前了解候選人的獻金來源，能夠做為明年投票的依據，藉此降低財團對候選人的影響力，實現更健康的民主生態。此外，對於監察院來說，也能降低處理申報資料的人力，讓監察院更有法源依據處理公開資訊的問題。公眾的監督是確保政府工作正當性與效能的重要機制，透明的政治獻金系統能確保民眾對公共政策有充分的參與權與監督權，以利台灣朝向真正的開放政府邁進。

公督盟執行長張宏林表示，政治獻金的透明度是維繫我國民主政治的關鍵要素，透過民眾監督的方式，讓不當的利益輸送消失在我國政壇。過去19年來，台灣的政治獻金法雖已逐步透明化，但距離全面揭示政治獻金的金流全貌，還有很長一段路要走。在此情況下，2022年九合一選舉前，時任內政部次長陳宗彥認為《政治獻金法》確實有其修法的必要性，內政部是法律主管機關，監察院則是業務主管機關，公督盟認為雙方有責任相互交換意見，建立單一窗口，確保公民能充分了解政治獻金的流向。

公督盟指出，推動政府資訊開放是一場漫長而艱苦的戰鬥，政府官僚的擔憂並不能阻礙政治獻金資訊的透明化，他們提出3點呼籲：

1. 要求第十屆第八會期之前盡速將《政治獻金法》的相關提案版本送進委員會審查，新增「政黨初選候選人」、「罷免團體」，以及「被罷免人」之概念，確保初選和罷免金流、資源能清楚揭露，朝向健全民主政治發展。

2. 面對境外勢力利用政治獻金干涉大選結果，呼籲相關部門應盡速修法應對。

3. 呼籲社會大眾參與民間關於「政治獻金大額收支應選前公布」的連署活動，在完成修法之前監院應於「政治獻金公開查閱平臺」新增自主揭露功能，讓有意願之候選人自行登記公開政治獻金的即時資訊。