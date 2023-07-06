【瓦格納演哪齣？】白俄總統：普里格津已返回俄羅斯　軍團未來一團謎

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）白俄羅斯總統盧卡申科６日證實，瓦格納首領普里格津已不在該國，目前不知瓦格納戰士是否會搬到白俄，這讓外界對整起叛變心生疑竇。

相關閱讀：【瓦格納怎麼了？】俄國境內持續募新兵 無轉移白俄跡象未來令人費解

【瓦格納叛亂落幕？】普里格津高估普丁支持背棄傭兵 俄國國防部未洗牌釀未來風暴

|【瓦格納24小時+後續更新】普里格津行蹤成謎 俄國防部長現身西部軍區

普里格津（Yevgeny Prigozhin）因與俄國國方高層矛盾已久，在6月23日領瓦格納軍團（Wagner group）劍指俄國首都，要求要國防高層洗牌，所到之處基本無人抵擋，可謂勢如破竹。不料這場「正義行軍」卻在距離莫斯科200公里處戛然而止，舉世關注的政變在24小時內戲劇性的落幕。

盧卡申科（Alexander Lukashenko）6月27日時曾指出，作為化解危機的協議之一，普里格津（Yevgeny Prigozhin）已抵達白俄羅斯；但如今又在記者會上指出，這位頭領已不在白俄境內，現在正處於俄國第二大城聖彼得堡，或已經轉移到莫斯科。

盧卡申科還表示，瓦格納部隊遷往白俄羅斯的問題尚未解決，將取決於俄羅斯及瓦格納的決定，「他們是否會在白俄，已何種數量，我們將於不久後的將來釐清。」

報導指出，盧卡申科的發言強調了終結兵變的協議內容及執行狀況的不確定性，俄國總統普丁（Vladimir Putin）曾表示，該協議可能使該國陷入內戰。

俄國國家電視台5日對普里格津進行猛烈的抨擊，並表示對當時事件的調查仍在積極進行中。

根據飛機追蹤資訊，一架與普里格津有關的商務飛機於5日離開聖彼得堡前往莫斯科，並於6日飛往俄羅斯南部，但不清楚普里格津是否就在機上。

盧卡申科提及，他已同意在不久的將來與普丁會面，並與他討論普里格津的情形。他還表示，這位瓦格納首領「絕對自由」，普丁不會「把他消滅」。

盧卡申科指出，瓦格納住紮白俄的提議依然有效。「我們並無建造營地。我們向瓦格納提供幾個前蘇聯時期使用的廢棄軍營，包括在阿西波維奇鎮（Osipovichi）附近。」但他也指出，瓦格納對部署方案有不同想法。

盧卡申科談及，他不認為瓦格納在白俄的存在會給該國帶來風險，也不信瓦格納會拿起武器對抗白俄。他說，白俄軍隊可以從該軍團的專業知識中獲益。

白俄是俄國的親密盟友，上個月起開始接收俄國的戰術核武，普丁說這些武器是為了阻止西方國家對俄國施加「戰略失敗」的企圖。

盧卡申科在對西方評論中提及，「我們不打算用核武攻擊任何人。（只要）你們不碰我們，就忘了核武。倘若你們要侵略，我們的反應將是立即的，目標已經鎖定。」