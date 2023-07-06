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多名「幽靈兒童」不知去向　南韓警方將針對「棄嬰保護艙」進行調查惹議

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/06 19:05
南韓近日發多起未進行出生登記的嬰兒死亡案件，因此警方開始對未有出生登記的孩童進行調查（圖／unsplash_ <a href="https...

南韓近日發多起未進行出生登記的嬰兒死亡案件，因此警方開始對未有出生登記的孩童進行調查（圖／unsplash_ 南韓近日發多起未進行出生登記的嬰兒死亡案件，因此警方開始對未有出生登記的孩童進行調查（圖／unsplash_ Volodymyr Hryshchenko

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓近日正在調查多起未有出生登記的「幽靈兒童」案件，其中有許多兒童被推測或確認是被託付在「棄嬰保護艙」Baby Box中，當局正計畫對這些父母進行調查，然而先前就有出現過父母因此被判刑的案例，因此引起大眾爭議。

Baby Box在韓國共有三處，皆為宗教團體所營運，創立目的是為提供因故無法養育孩子的父母親一個安心的選擇，他們會將這些嬰兒轉送其他機構或送養，防止嬰兒被丟棄在外或遭殺害。

綜合Newsis、東亞日報、韓聯社報導，南韓當局起初是為調查幽靈兒童遭殺害或虐待的案件，進而對2123名未登記出生的兒童進行大規模調查，目前已有15名孩童確認死亡，另外有許多孩童疑似或確認被送往baby box，因此當局也正計畫對這些父母進行調查。

對此，有許多網友指出，當局應優先針對殺嬰及非法領養等進行調查，調查這些不得不將孩子託付給Baby Box的母親，似乎有些殘酷。

2012年南韓「領養特例法」規定，孩子出生後必須以親生父母親名義進行登記，獲法院許可後才得以送養孩子，這雖是為了孩子對自己出生的「知情權」而要求，但此後孩子被送往Baby Box的案例卻大增。

南韓Baby Box創始人李鍾樂說，若進行出生登記，就會暴露出父母的真實身分，導致10多歲的青少年、遭性侵而懷孕、外遇、非法滯留者等不想透露自己身分的父母親不願為孩子進行出生登記。

另外，南韓曾為墮胎非法國家，直至2019年才將墮胎罪除罪化，因此也有網友批評，南韓曾經禁止墮胎，卻要對這些母親進行調查，而不是試圖對未婚媽媽有更多的認知，並給予支援。

為避免再度出現幽靈兒童，南韓國會近日修訂法條，要求醫療機構在接生嬰兒的14天內為嬰兒進行出生登記，預計在一年後開始實施。有許多人擔心，不希望被發現生小孩的母親可能會因此選擇在醫院外生產，增加嬰兒及產婦的危險。

李鍾樂也對此批評，政府應該做的是讓不暴露孕婦身分的「保護生育制」通過，「孩子若被遺棄後死亡，還談甚麼知情權？」。他認為，政府應該做的是先保護嬰兒，在韓國，Baby Box是唯一一個願意照顧沒有出生登記嬰兒的地方，「若政府連生下的嬰兒都照顧不了，還擔心什麼低生育率呢？」
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更新時間 : 2023-07-06 23:47 GMT+08:00

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