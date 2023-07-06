加賀屋夏祭有賞全家遊 小小管家體驗營敲碗登場

國旅復甦搶先跑，炎炎夏日何處去，當暑假還沒出國之前，讓小孩重現體驗穿浴衣學習道地日式管家的細膩服務，日勝生加賀屋即日起至8月31日於官網限定提早開賣，應景推出充滿濃厚日本風情「夏日祭典活動」三部曲，不光是小孩獨享，大人也有成人式的暑假時光，平日限定「寶貝孩子王」夏祭一泊一食專案，爸媽同行小孩免費入住日式園景雅致套房只要13,000元，家長輕鬆超有感。此外，更是迫不及待讓加賀鐵粉敲碗重現的「小小管家體驗營」夏祭一泊二食專案，入住官網獨賣房型「園景和式雅緻日式套房」平日18,200元起，享專屬13:30提早入住，全家換好日式花浴衣參加「小小孩夏祭體驗3選1」，跟著管家學習日本文化禮儀與茶道精神。想趁暑假來一趟「大人式暑假」一泊三食專案一口價17,500元起，除了天翔廳早晚餐還有沐日冰淇淋鬆餅雙人套餐及日式花浴衣買1送1，遊戲屋台Lucky闖關送大獎，住宿券湯券就讓您帶走！

今年加賀屋夏祭馬上讓您遠離城囂度假去，並推出5大沉浸式亮點推薦大家來看哪些好玩、好拍、好吃的？館內一樓「昭和仲夏風鈴廊道」感受被風鈴包覆的療癒感，聽著風鈴輕擺搖曳出聲，伴著向日葵風車裝飾，立刻有種置身日本的小錯覺，進電梯一入眼簾的是挑空區金魚悠遊水球的藝術裝置，搭電梯也不忘捕捉情涼氛圍感，在日本七夕當天，將自己的心願掛在「七夕許願竹」是長久以來的傳統，二樓櫃檯大廳「紙鶴・千羽鶴」在日本更有長壽象徵，看到許多紙鶴連成的千羽鶴，祝願身體健康平安。「美和夏日花手水日式庭院」為最夯IG拍照熱點「金娘苑」放滿七彩繽紛的繡球花手水巧思、經典枯山水庭院造景，絕對是美到少女心大爆發。「夏日冰菓趣」嘗試有趣好玩DIY手作水信玄餅，悠閒品味涼意，拍下專屬自己的日式風情網美照吧！凡消費即可免費兌換來自台灣花東原汁原味100%天然鮮果的春一枝Mini冰棒，日和咖啡廳推出期間限定「沐日香草冰淇淋鬆餅」，感受透心涼的美好。

此外，夏祭有禮賞，好禮享不完！每日下午15:00至17:00期間於飯店一樓屋台，憑專案內贈送的「夏祭」遊戲兌換券(價值100元/張)，亦可至大廳櫃檯直接購券參與。凡參加「童玩劍玉趣」、「炎炎夏日彈珠堂」和「限時Bingo打勾勾」遊戲闖關，就有機會帶走平日一泊一食住宿券(價值29,700元)、超人氣雙人獨立湯屋券、白磺大眾湯券及多款加賀屋精選禮盒，好獎太多說不完，通通帶回家。讓不想悶在家的爸媽們，可把握好夏日時光規劃家庭出遊，一起出門曬寶貝增添親子互動樂無窮。暑假不用人擠人出國，這「夏」真的好日本！

專案詳情請洽日勝生加賀屋官網查詢，或撥打預約專線(02-2891-1238)洽詢。