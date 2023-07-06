台灣行政院推囤房稅2.0打擊閒置空屋　建商：餘屋稅率最高4.8%「非常不公平」

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）行政院會今天(6日) 通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，未來非自住稅率（囤房稅率）最高將達4.8%，部分直轄市樂見認同居住正義，覺得可藉此增加收入並抑制炒房，但也有直轄市認為效果待評估。

行政院會今通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，未來非自住稅率（囤房稅率）最高將達4.8%，且從「縣市歸戶」改為「全國總歸戶」，財政部後續預計將研議房屋稅條例修法送行政院會討論，通過後再送立法院審議，若順利三讀，預計民國113年7月實施新制，114年5月正式開徵。

財政部初估，整套方案共有36萬戶的稅賦將增加，囤房稅為地方稅收，粗估整體可增新台幣26億元收入。而僅持有單一自住房屋者稅率將從1.2%降為1.0%，有346萬戶稅負可減輕(下圖) 。

(直播截圖)

台北市財政局長游適銘表示，樂見中央及各縣市認同居住正義，至於囤房稅率最高稅率，等立法院三讀通過行政院版本，北市府會研擬修訂自治條例至4.8%，並送台北市議會討論，原則認同居住正義應針對多屋族差別設置稅率。

6直轄市僅新北市無囤房稅遭質疑，新北市政府財政局主任秘書連文娟今天說，持續與新北市議會溝通，爭取在8月臨時會三讀。

桃園市政府地方稅務局指出，因無法得知確切修法內容及納稅人在全國房屋持有情形，目前尚無法確切評估對稅收的影響。若修法通過，桃園市將配合中央政策推動，但日後恐將面臨稽徵程序較複雜、如何讓民眾容易了解並擇定、涉及資訊系統修正，以及目前已實施的桃園市房屋稅徵收率自治條例如何配合調整等難題。

台中市政府稅務局表示，預計持有跨縣市多戶房屋的市民，的確可能因持有總戶數增加而被課較高的房屋稅；但因全國僅持有單一自住房屋者稅率將從1.2%降為1.0%，且目前各縣市僅能掌握自己縣市的房屋稅資料，所以還無法估算稅收實際增減影響。至於是否能抑制房價，由於房價成因複雜，整體效果尚待綜合性評估。

台南市政府財政稅務局表示，行政院動作這麼快，出乎意料之外。但財稅局預期房屋稅差別稅率2.0方案將可增加地方稅收，但因精算條文還未出爐通過，市府也不知屆時可增加多少效益及是否如願打囤房，這些都需要調查統計相關資料才能算出個大概。

高雄市長陳其邁說，囤房稅是地方稅，「我們支持跨區開徵囤房稅」，可更有效抑制炒房。陳其邁指出，高雄市「囤房稅」條例已通過，而6都中僅剩新北市還沒通過，其他5都皆有。跨區課徵囤房稅可更有效抑制炒房。

行政院會今天通過房屋稅差別稅率2.0方案，建商餘屋稅率上限從3.6%提至4.8%，但給予2年寬限期。中央社引述中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全指出，起造人投入勞資興建房屋，並非購入囤積，課徵高額囤房稅「非常不公平」。

行政院會今天通過房屋稅差別稅率2.0方案，未來非自住稅率（囤房稅率）最高將達4.8%，且從「縣市歸戶」改為「全國總歸戶」，讓囤房者無法規避賦稅。建商因餘屋量大，也在影響範圍內，建商餘屋2年內稅率為2%至3.6%(如上圖) ，2年後稅率則回到2%至4.8%，給予建商2年寬限期。

楊玉全指出，政府用戶數而非房屋價值來決定稅率，並不符合財產稅課徵法理，且對於偏遠地區民眾，也會造成相對剝奪感。

他舉例說明，若新制上路，居住在偏鄉地區、持有4間老屋的民眾，稅率恐比在台北市持有1間豪宅的屋主高，實際上是不公平的，呼籲政府不應該以戶數作為稅率決定因素。

另外，楊玉全認為，起造人投入投資成本興建房屋，並非購入囤積，但也在課徵高額囤房稅的範圍內，對生產事業「非常不公平」，也會造成建商的成本堆積，尤其當前景氣低迷，再下重手，「已經是在打產業了」。

財政部預計將研議房屋稅條例修法送行政院會討論，通過後再送立法院審議，若順利三讀，預計2024年(113年) 7月實施新制，2025年(114年) 5月正式開徵。