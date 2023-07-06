臺灣企銀前進元宇宙　數位帳戶首創抽限量NFT賦能森林保育

碳權議題不斷發酵，推動ESG已然成為全球浪潮， 臺灣企銀瞄準趨勢，首創將Hokii數位存款帳戶以NFT與ES G結合，舉辦「臺灣企銀植樹新生機，快解任務抽限量NFT」 活動，參與活動的民眾有機會抽中該行限量吉祥物Hokii福企鵝 意象NFT能認養森林樹苗，與該行一同守護臺灣生態之美。

臺灣企銀將NFT與ESG虛實整合，活動獎項包含限量500名的 Hokii福企鵝意象NFT，透過虛擬可愛的Hokii種樹意象 ，連結現實世界，認養屏東縣山區森林原生種樹苗一株及成樹一棵， 實際與當地魯凱族部落一同復育山林原始生態， 幫助曾受莫拉克風災破壞的屏東縣山區，保護原民文化及山林資源， 以NFT永續賦能森林保育。

今（2023）年7月1日起至9月30日止，只要新申辦臺灣企銀H okii臺幣數位存款帳戶，就可得1次抽獎機會，擁有Hokii 臺幣數位存款帳戶的客戶，登入臺灣企銀行動銀行APP後， 完成三項活動指定任務，包括使用綁定臺幣數存帳戶的台灣Pay消 費1筆、跨行轉帳1筆或結購外匯1筆，每項可再獲得1次抽獎機會 ，等於最高每人有4次抽獎機會。

該行指出，活動獎項除了限量的永續賦能型NFT，還準備1, 000組的100點LINE POINTS獎項，邀請民眾踴躍參與活動， 加入臺灣生態保育的行列，詳細活動內容請至臺灣企銀官網查詢:。