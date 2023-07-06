2023富邦財經趨勢論壇年中場：下半年股市兩大烏雲三道曙光　大型股、科技產業為首選　

2023年下半年股市將受「高利率」、「高物價」兩大烏雲壟罩，但也將迎來三道曙光，包括「科技業庫存調整結束」、「企業獲利谷底翻揚」、「無風險利率轉折後有助科技股評價提升」。對於後市展望與投資策略，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，目前偏高的利率及物價水準不利經濟回溫，而美國地區銀行風險雖降唯仍有負面影響，但科技產業在庫存調整接近尾聲及AI等新應用興起之下，下半年營運可望回溫，投資並以大型藍籌股、科技產業為佳。其中，各國政府推出獎勵政策促進的再生能源、電動車、半導體等次產業，後市表現可期。整體台股指數區間預估在14,500-17,800點。

課徵碳稅 企業成本增不利平抑物價

隨著通膨獲得控制下，FED升息將進入尾聲，但相較於過去的平均利率，目前的利率水準仍位處十年來的高檔區，且預期將維持一段時間。高利率抑制企業投資活動與資金槓桿，不利於經濟表現，市場預估2024年底，FED聯邦基金利率才有機會降至4%以下。另一朵烏雲「高物價」，主要是美中之爭與新冠肺炎疫情影響，改變全球化生產模式並推升物價，雖今年下半年CPI年增率因基期墊高而出現下彎，但物價水準仍遠高於過去。此外，歐盟2021年提出「碳邊境調整機制」，美國也在隔年提出「清潔競爭法案」，預告全球將進入碳稅時代，課徵碳稅產生額外成本，將更不利於平抑物價。

全球經濟受到利空紛陳影響，仍處於修正當中，蕭乾祥表示，隨著通膨衝擊消費及美中科技戰持續，全球貿易量年增率遠低於長期平均，而物價居高不下以及美國區域銀行事件，造成中小型企業資金緊縮，美國下半年經濟成長力明顯放緩，但因服務業表現仍佳，不致於落入大幅且長期的衰退。而歐元區在升息及通膨壓力下，GDP表現疲弱，短期難有改善。中國則在貿易戰後，經濟三駕馬車缺一，出口明顯下滑，今年在結束清零後僅呈現弱勢復甦。

蕭乾祥指出，在終端消費縮手之下，市場預期今年企業營運表現不如往年，尤其在高利率及高物價環境下，負債及財務槓桿較高的中小企業面臨獲利縮水，大型企業則相對持穩。觀察代表大型股的標普500指數與代表中小型股的羅素2000指數，去年標普500獲利年增率12.6%，今年獲利預估衰退1.3%；羅素2000指數去年獲利年增11.3%，今年估有10.3%的衰退。同時，今年3月起美國地區銀行接連倒閉，雖為少數單一事件，但市場仍擔心銀行資產品質與中小企業的資金緊縮問題，觀察標普 500指數，今年至6月初漲幅為11.4%，在剔除市值前三十大企業後，指數則下跌2.7%，顯見資金朝大型股集中。

再生能源、電動車、半導體族群政策撐腰

雖然總體經濟有雜音，但今年下半年科技產業將出現三道曙光，第一為庫存去化可望告一段落。新冠肺炎疫情造成全球供應鏈生產斷鏈及物流運輸異常，科技廠採高庫存政策以確保貨源，但俄烏戰爭後終端需求快速萎縮，形成高庫存問題。在歷經近一年的庫存調整後，今年第二季面板、PC、手機等庫存已回到長期平均水位。其次是產業上半年獲利雖低迷，但低點已現，預期第三季將恢復正成長，明年成長率可望持續翻揚。

第三則為FED啟動升息後，全球股市轉折向下，由於高成長的科技股對利率的敏感性甚高，導致去年科技股的跌幅相對較重。不過，去年底美國十年期公債利率創高並拉回後，科技股股價相對績效便出現反轉，隨著美國十年期公債利率下滑，將有助於推升科技股評價。

對於投資布局，蕭乾祥建議，目前利率及物價水準不利經濟回溫，美國地區銀行風險雖降，但仍有負面影響，投資上以大型藍籌股為佳。科技股受惠於庫存去化結束、無風險利率下滑，基本面及評價面相對有利，下半年首選各國政府政策獎勵推動的再生能源、電動車、半導體等次產業。

蕭乾祥進一步指出，2022年底ChatGPT發佈後，5天內用戶數即突破百萬人，推升AI投資熱度。AI學習模型及硬體成本昂貴，過去僅大型企業有能力負擔，但Nvidia推出人工智慧雲端平台，讓AI工具平價化，預估2021-2030年AI複合成長率達39%。在半導體部分，下半年蘋果新機及AI伺服器等先進製程訂單明顯增溫，晶圓代工產能利用率將止跌回升，隨著PC與手機未來的應用都會融入AI元素，每台終端裝置的半導體內含價值提升，帶動半導體另一波正向循環。

而在各國限售燃油車政策下，估計2023年全球電動車銷量達1,430萬台，在整體車市滲透率16.7%，2025年估攀升至22%。

美股下半年獲利逐季墊高 標普指數3,800-4,500點

美國今年因升息壓抑商品需求，製造業庫存消化緩慢，5月份製造業PMI連7個月低於榮枯值50以下；服務業PMI雖也震盪向下，但仍力守在50以上，因零售餐飲住宿等內需仍佳，FED於6月時將今年美國GDP成長率從3月預估的0.4%上修至1%。今年上半年標普500企業盈餘遜於去年同期，但經過企業陸續降低庫存與營業成本，下半年獲利可望逐季走高，明年也將持續成長。標普500指數過去10年平均本益比為20倍， 2021年起受經濟降溫、企業盈餘成長性下滑影響，本益比由高點滑落。考量企業盈餘最壞已過，下半年起逐步改善，配合美國10年期公債殖利率降低，評價面有機會回升，估計合理的指數區為3800-4500點，本益比約為17-20倍。

美股的投資重點在於雲端、AI、車用半導體，包括美國總統拜登去年簽署了4,370億美元「降低通膨法案」，其中電動車成為重要指標。同時，ChatGPT再掀美國AI投資熱潮，美國國家科學基金會亦撥款成立7個國家AI研究機構，推動氣候、教育、網路安全等領域突破。

下半年營運回溫 台股投資聚焦「CASE」四大產業

在台股表現上，去年第四季以來，受買氣衰退及科技產品調整庫存，加上原物料價格下跌，台股獲利出現明顯下滑，但在庫存調整近尾聲，權值龍頭台積電產能利用率可望於第二季落底後回升，加上先進製程及AI相關晶片出貨大幅提升，以及iPhone新機上市，都將帶動相關供應鏈營運向上。依近年本淨比分布推算，預估台股本淨比合理區間約落在1.7-2.1倍之間，對應之加權指數區間約為14,500-17,800點。

在選股方向上，蕭乾祥表示，綜合國家政策面、產業技術面、市場需求面，下半年的台灣投資聚焦「CASE」四大產業，分別為碳交易(Carbon Trade)、人工智慧(Artificial Intelligence)、半導體(Semi-Conductor)及電動車(Electric Vehicle)，其中AI的供應鏈體系龐大，包括IP、晶圓代工、先進封裝、基板、伺服器代工、散熱等公司受惠多；電動車除了傳統的減速箱及線束廠外，未來在中央控制板、充電管理及充電椿等商機亦值得留意。

此外，台股歷年的殖利率表現多居新興亞洲國家之首，在步入除息旺季下，高殖利率龍頭股也可留意。同時，在綠能政策下的儲能重電股以及步入旺季的觀光旅遊業也可列入參考。由於利率下滑，投資組合上亦可佈局美歐公債及高評級投資等級債，掌握高息階段，且明年將具資本利得機會；考量下半年企業盈餘止降回升，投資信心逐步回穩，宜採股債均衡配置。

中國經濟弱復甦 上證指數區間3,000-3,500點

中國經濟現階段尚處於弱復甦格局，但因2022年基期低，今年GDP成長率可望超過5%，目前成長動能主要來自於公部門及基建推展。陸股上半年獲利動能偏弱，下半年中國官方將陸續推出一系列經濟穩增長政策，包括優化經商環境、房地產限購政策鬆綁、更具體針對消費四大金剛(汽車、家電、家居、餐飲)的促消費擴內需政策，企業獲利回升可期。陸股上證指數過去幾年本益比平均為1.6倍，低點為1.2倍，目前陸股整體經濟局勢仍處於調整階段，中美對峙情況亦未改變，但股價本益比已落至1.3倍附近，來到相對低檔區，指數相對有撐，不過考慮整體經濟力道不如預期，上檔亦難有大幅漲升空間，推估下半年上證指數區間將介於本益比1.25到1.5倍區間，換算指數為3,000-3,500點間。陸股投資關注四大領域，包括AI經濟、新能源車、綠色能源、中國特色估值等，中國今年政府工作報告提及加快綠色能源及AI經濟發展，新能源電動車產業鏈建設也將逐步完善。此外，建立中國特色估值體系為2023年中國改善資本市場資源重置的重要政策，也是中國未來兩三年中長期資本市場政策主線。