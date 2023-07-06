誰知道羅馬競技場這麼古老？遊客亂刻字被緝拿 無辜辯解惹怒義大利人

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）上個月在古蹟羅馬競技場（The Colosseum）牆上刻下示愛文字，惹惱義大利當局的遊客，逮到了。他表達了深切懺悔之意，卻稱不知遺跡竟如此古老，此話一出，又引來一片罵聲。

涉案人是31歲的迪米特洛夫（Ivan Danailov Dimitrov），他在競技場一面牆上用鑰匙刻下了他與女友的名字「Ivan+Haley 23/6/23」，被路人拍了下來，當路人質疑他的行徑，他竟笑著繼續刻字，一副無所謂的模樣。

根據紐約時報，有關當局發出追緝令後，警方透過名字比對，追蹤到了迪米特洛夫與女友在英國的蹤跡，媒體5日公布了他致羅馬政府道歉函的部分內容。這名遊客表示，在得知羅馬競技場歷史久遠後，他對自身的行為悔不當初，感到尷尬、遺憾，要向義大利人與全世界致上深深的、真誠的歉意。

羅馬競技場是於1世紀啟用，已有兩千年的歷史，迪米特洛夫所破壞的牆體，雖是19世紀中才重建的部分，卻無損於他破壞古蹟的事實。他的律師提雷里（Alexandro Maria Tirelli）表示，他的當事人以為自己不過是做了一件「無害的吸睛舉動」。

迪米特洛夫恐面臨2到5年刑期及15,000歐元（新台幣51萬元）罰金。律師盼能為他爭取認罪協商，繳納罰金但免於入獄。

對於迪米特洛夫的「誠摯道歉」，義大利媒體批判毫不手軟。訊使報（Il Messaggero）表示，這封道歉函「毀損了常識」。頗受歡迎的八卦網站Dagospia稱，這封信寫了比不寫還糟（他以為競技場是速食餐廳嗎？）。義大利廣播電視公司RAI 1頻道直言，迪米特洛夫宣稱不清楚競技場的悠久歷史，實是令人難以置信的託辭。



毀損古蹟的遊客迪米特洛夫與女友（圖／路透）