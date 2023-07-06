Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 蒐奇

誰知道羅馬競技場這麼古老？遊客亂刻字被緝拿 無辜辯解惹怒義大利人

誰不知道！？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/06 17:17
羅馬競技場（圖／美聯社）

羅馬競技場（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）上個月在古蹟羅馬競技場（The Colosseum）牆上刻下示愛文字，惹惱義大利當局的遊客，逮到了。他表達了深切懺悔之意，卻稱不知遺跡竟如此古老，此話一出，又引來一片罵聲。

涉案人是31歲的迪米特洛夫（Ivan Danailov Dimitrov），他在競技場一面牆上用鑰匙刻下了他與女友的名字「Ivan+Haley 23/6/23」，被路人拍了下來，當路人質疑他的行徑，他竟笑著繼續刻字，一副無所謂的模樣。

根據紐約時報，有關當局發出追緝令後，警方透過名字比對，追蹤到了迪米特洛夫與女友在英國的蹤跡，媒體5日公布了他致羅馬政府道歉函的部分內容。這名遊客表示，在得知羅馬競技場歷史久遠後，他對自身的行為悔不當初，感到尷尬、遺憾，要向義大利人與全世界致上深深的、真誠的歉意。

羅馬競技場是於1世紀啟用，已有兩千年的歷史，迪米特洛夫所破壞的牆體，雖是19世紀中才重建的部分，卻無損於他破壞古蹟的事實。他的律師提雷里（Alexandro Maria Tirelli）表示，他的當事人以為自己不過是做了一件「無害的吸睛舉動」。

迪米特洛夫恐面臨2到5年刑期及15,000歐元（新台幣51萬元）罰金。律師盼能為他爭取認罪協商，繳納罰金但免於入獄。

對於迪米特洛夫的「誠摯道歉」，義大利媒體批判毫不手軟。訊使報（Il Messaggero）表示，這封道歉函「毀損了常識」。頗受歡迎的八卦網站Dagospia稱，這封信寫了比不寫還糟（他以為競技場是速食餐廳嗎？）。義大利廣播電視公司RAI 1頻道直言，迪米特洛夫宣稱不清楚競技場的悠久歷史，實是令人難以置信的託辭。

誰知道羅馬競技場這麼古老？遊客亂刻字被緝拿 無辜辯解惹怒義大利人
毀損古蹟的遊客迪米特洛夫與女友（圖／路透）
義大利
羅馬
羅馬競技場
遊客
古蹟
道歉函
毀損
競技場

相關新聞

為方便外籍人士報案　南韓112報警專線今日起提供中、英文翻譯服務
為方便外籍人士報案　南韓112報警專線今日起提供中、英文翻譯服務
2023/07/03 16:30
羅馬競技場牆上刻字留念引公憤 義大利全力捉拿遊客【影】
羅馬競技場牆上刻字留念引公憤 義大利全力捉拿遊客【影】
2023/06/28 09:52
義大利養豬業重鎮驚爆非洲豬瘟 農民憂發生全國性災難
義大利養豬業重鎮驚爆非洲豬瘟 農民憂發生全國性災難
2023/06/25 15:16
「特務之船」義大利瑞士邊境離奇翻覆　間諜小說劇情真實上演?
「特務之船」義大利瑞士邊境離奇翻覆　間諜小說劇情真實上演?
2023/06/03 15:50
義大利威尼斯運河遭染「螢光綠」 環保團體否認犯行 當局急調查
義大利威尼斯運河遭染「螢光綠」 環保團體否認犯行 當局急調查
2023/05/29 11:10

更新時間 : 2023-07-06 18:34 GMT+08:00

最受歡迎

(不斷更新)【台灣Me Too一次看】PLG代理執行長周崇偉性騷啦啦隊長聯盟回應了、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
(不斷更新)【台灣Me Too一次看】PLG代理執行長周崇偉性騷啦啦隊長聯盟回應了、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
你支持哪一部？韓劇「惡鬼」收視率以些微之差小贏「歡迎來到王之國」登第一
你支持哪一部？韓劇「惡鬼」收視率以些微之差小贏「歡迎來到王之國」登第一
(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
(更新)【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】（獨家）成大教授游一龍性騷
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】（獨家）成大教授游一龍性騷
藍正龍、周幼婷離婚！導火線疑為徹夜不歸謊報　9年情斷信任感歸零
藍正龍、周幼婷離婚！導火線疑為徹夜不歸謊報　9年情斷信任感歸零
【接單不穩】台灣製造業無薪假9693人創新高　普利司通證實近700人減班休假
【接單不穩】台灣製造業無薪假9693人創新高　普利司通證實近700人減班休假
台灣新冠疫情升溫！確診患者占感染科門診半數 人數成長近3倍
台灣新冠疫情升溫！確診患者占感染科門診半數 人數成長近3倍
俊昊、潤娥主演韓劇「歡迎來到王之國」劇情老套卻大受歡迎　收視率12%不斷創新高
俊昊、潤娥主演韓劇「歡迎來到王之國」劇情老套卻大受歡迎　收視率12%不斷創新高
憂兩岸開戰 金融時報：台灣「中富」階級將資產挪至海外
憂兩岸開戰 金融時報：台灣「中富」階級將資產挪至海外