2023富邦財經趨勢論壇年中場　五大趨勢下的投資機會與風險

2023年上半年全球經濟情勢受到利率升高及通膨的影響成長放緩，除了於去年底的富邦財經趨勢論壇中提及的人口老化、工業革命4.0、地球永續、民主vs.極權及揮別低利等五大趨勢外，隨著時序進入下半年，還有哪些值得投資人關注的領域？台北富邦銀行資深副總經理吳傳文於「2023富邦財經趨勢論壇年中場」表示，投資人可以留意五個已經開始嶄露頭角的趨勢，包含低軌衛星、電動車、AI浪潮、印度崛起及錢進東洋，從中發現新的投資機會，例如連結太空衛星指數、電動車指數與全球鋰指數的商品以及伺服器、軟體服務、印度及日本相關類股等。

高利、通膨壓力仍在 冉冉上升的五大閃亮趨勢值得關注

BIS(國際清算銀行)於6月底表示，全球經濟正處於關鍵時刻，儘管貨幣政策收緊力道強勁，但恢復價格穩定旅途的最後一站將最為艱難，利率可能需要在更高水準維持比投資者預期更長的時間。由此可知通膨情勢短時間内難以有效紓解、各國升息壓力仍在，在此高壓的經濟環境下，仍還有5個冉冉上升的趨勢值得投資人關注：

趨勢一：低軌衛星

低軌衛星過去主要運用於軍事和國防上，隨著衛星小型化及有效載荷系統不斷進步，以及低軌火箭運載成本下降，正快速朝向商業化發展，主要應用以觀測、通訊為主。資策會MIC預估，在SpaceX、OneWeb等新興衛星服務業者加速下，到2030年每年將發射超過1,700顆衛星。目前美國、中國及歐洲都積極推動相關的政策以及資源輔助，而美國無疑是目前低軌衛星產業中的佼佼者。預估至2029年，全球已發射的低軌衛星將有88%將由美國所發射，中國及歐洲國家則緊隨其後。

俄烏戰爭凸顯出韌性網路重要性，低軌衛星單顆成本低、具成本優勢，商用衛星將持續加速主權衛星發展。且低軌衛星壽命短、需求大，預估至2029年發射數量的複合成長率可達20%。此外，低軌衛星可提供衛星物聯網服務，運用在海運、物流、能源及建築等領域，可預期未來5～10年將會是低軌衛星快速蓬勃發展的時期。根據資策會預估，全球衛星產業規模2030年將達到5,022億美元，低軌道衛星顆數預估從2023年7500顆，成長至2030年17350顆。

在低軌衛星蓬勃的發展趨勢下，投資人可以關注連結太空衛星指數(Solactive Aerospace and Satellite Index)的相關產品，成分股來自於已開發市場國家及台灣、韓國上市股票，以市值和日均成交值篩選，行業上則遍及識別業務與太空探索、太空技術、衛星開發製造及通信服務、衛星和航太零件相關的公司。

趨勢二：電動車普及

在減少碳排及政府補貼的兩大政策加持下，2023年全球電動車銷量預估年成長33.7%至1390萬台；2022年全球電動車市佔率中，以中國遙遙領先(64%)，歐洲次之(24%)，美國第三(9%)。而隨著對地球永續議題的關注，及全球各方對加速淨零排放的努力下，預期2035年之後，電動車銷量對比一般車佔比將過半數，2040年全球車輛銷量將上升至7300萬台，其中61%是電動車。

隨著電動車的普及，最值得投資人注意的就是電動車相關產業、電池研發及電池原料等，可以關注連結電動車指數以及鋰指數的相關產品。電動車指數中，主要投資可受惠於全球電動車、電池及自動駕駛技術進步的企業，其中車廠約40%，汽車零組件公司約23%等，指標型企業如比亞迪、理想汽車及特斯拉*。鋰指數中則專注投資在鋰電池生態系統，包含化工和鋰電池製造商，分別佔比29%及16%等，指標型企業如寧德時代、Panasonic (此為舉例說明，並非個股推薦)。其中，投資人可以特別注意固態電池的發展，目前各大電池廠都致力於固態電池的研發，固態電池可將電動車的續航力提升一倍，大幅縮減充電時間及重量，且無起火的風險，體積能量密度較液態鋰電池提升 70%以上，預估固態電池年均複合成長率將達37.8%。

趨勢三：AI浪潮

近期最夯的議題以ChatGPT為最，其透過生成式AI方式、快速處理大量資料，並生成創新且有意義的內容。截至今年5月底已累積18億使用次數，預估ChatGPT 2023年營收將達2億美金、2024年則將達到10億美金。因ChatGPT將生成式AI發揚光大，相關企業同步受到資金青睞成為今年科技類股焦點，除Nvidia*為生成式AI晶片領頭羊，至今市值膨脹1.6倍以外，10大生成式AI企業雨露均霑、總市值佔那斯達克指數增加至逾35%。

根據 Bloomberg Intelligence（BI）報告指出，生成式 AI 市場可望迎來爆發性成長，在未來 10 年內從 400 億美元的市場規模成長至 1.3 兆美元。短期內，因訓練 AI 系統所需基礎設施的需求推動下，建議投資人短期內可以聚焦AI的基礎設施硬體部分，如伺服器、儲存等產業，中長期則可聚焦於軟體及服務，如大型語言模型（Large Language Models，LLM）、數位廣告、專業的生成式式AI 助手軟體等。

趨勢四：印度崛起

現任印度總理莫迪6/22在美國國會的一段發言可以說明近年印度崛起的速度：「當我作為總理第一次訪問美國時，印度是世界第十大經濟體(2016)。今天，印度是第五大經濟體。我們很快就會成為第三大經濟體。我們不僅在增長，而且還在快速增長。當印度增長的時候，整個世界都在增長。」印度政府對於加速其經濟成長不遺餘力，自1947年廢除種姓制度後，種姓隔閡逐漸消除，激發出更多人力潛能，此外也推行「印度製造」，電子產品出口金額呈現跳躍式成長，2023 Q1出口額達28.62億美元。

而近年的美中貿易戰加快了印度取代中國在美國的市場地位，而大量且低廉的勞力更讓印度有望成為下一個世界工廠，印度企業的獲利前景可期，股市爆發力強。投資人可關注追蹤MSCI印度指數及印度NIFTY50指數相關產品，預估MSCI印度指數今明兩年的EPS複合成長率達17%，而印度NIFTY50指數自2001年以來，平均年漲幅為16.8%，上漲機率為81.8%。

趨勢五：錢進東洋

日本東證股價指數（TOPIX）在6/16上漲0.6%，收2127.18點，創下自1990年8月、泡沫經濟破滅以來的最高水準，這讓其今年表現贏過了標普500指數。且因為下列兩因素讓日本企業投資價值廣受關注：一為東證指數股價淨值比 1.3 倍，低於道瓊歐洲 600 的 1.7倍以及美國標普 500 的 4.05倍；以及東證指數企業在 2022 年底持有現金 134 兆日圓，較 10 年前成長一倍。

此外，日本央行持續實施寬鬆貨幣政策，日圓走軟，進一步推動東證指數上揚。東京證券交易所近期也呼籲股價低於帳面價值的企業，制定資本改善計劃，提高股價淨值比，因此帶動庫藏股回購潮，累計今年前5個月金額約5.16兆日圓。另日本政府鼓勵廠商回流與就業市場改革，國內的投資意願不斷增強。根據調查，今年有近半數的日本廠商有意願增強國內投資，且專注於國內需求的日本企業業績穩健，也增加了看漲情緒。

東證指數今年迄今已累計漲超12%。股神巴菲特加碼日股投資也點燃了外資回歸的希望，海外交易員4月淨買入220億美元的日本股票和期貨。相較於美國和歐洲市場，國內外投資者對日本市場更樂觀，因為日本沒有面臨迫在眉睫的衰退風險，而且估值非常低，東證更宣布60年以來最大改革，企業強化公司治理、庫藏股及股利發放，高股利表現遠優於大盤。台灣過去對日本市場關注度較低，建議投資人可善加把握投資日本的契機。