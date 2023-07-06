2023富邦財經趨勢論壇年中場：全球經濟及金融市場面臨多重危機　首要關注消費動能、企業投資

2023年上半年全球經濟與金融市場如同雲霄飛車起伏不定，受到美國經濟表現、各項突發問題及Fed升息動向影響而劇烈變化。下半年Fed升息有機會告一段落，但國際地緣政治、極端氣候、通膨和經濟基本面不佳等因素持續衝擊，將對全球金融市場造成什麼影響？今(6)日起跑的「2023富邦財經趨勢論壇」，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士主講「全球經濟與金融市場展望」專題，深入剖析2023下半年全球經濟發展趨勢與市場機會，提供投資人掌握最佳因應對策。

羅瑋表示，全球經濟及金融市場面臨多重危機，資產價格修正幅度及頻率上升，建議首要關注消費動能及企業投資。由於主要央行升息循環可能到今年第三季、甚至第四季才告一段落，下半年股市全面上漲可能性低，但仍有賺取資本利得的機會；債市將持續承壓，建議可佈局公債、高評級公司債；匯市方面，經濟表現差異與貨幣政策動向將主導主要貨幣走勢，當Fed接近升息尾聲，資金將轉向非美區域，支撐基本面較佳的新興市場貨幣；而地緣政治與經濟前景則將牽動原物料價格。

全球經濟及金融市場面臨多重危機 資產價格修正幅度及頻率上升

羅瑋指出，國際地緣政治仍陷僵局，美中對抗從貿易戰打到金融戰與科技戰，加上俄烏戰爭爆發，歐美國家對俄羅斯實施經貿制裁，新保護主義興起，全球化腳步放緩，經貿合作趨向板塊化。也因此跨國企業被迫調整產業佈局，供應鏈亦被迫重組，進而推升製造業生產成本。

極端氣候與自然災害發生頻率持續上升，除了造成嚴重經濟損失外，災難救濟與災後重建也加重各國政府財政負擔。另一方面，地緣政治衝突與大國政經抗衡，也凸顯天然資源稀缺性，並使資源競奪進一步加劇。

隨著通膨因素結構化，儘管各國央行升息循環接近尾聲，但將被迫維持高利率相當長一段期間，以避免通膨預期死灰復燃。在後疫情時代，高通膨與高利率抑制消費動能與企業投資意願，加上各國政府債台高築，使得各國經濟脆弱性上升。

由於經濟基本面不佳，企業獲利增長放緩，央行大幅升息使得金融機構面臨嚴重負利差問題，諸多問題同時出現對全球金融市場造成嚴重壓力，也使得資產價格修正幅度及頻率上升。

各國消費動能、企業前瞻投資 未來首要關注焦點

羅瑋進一步表示，高通膨與高利率抑制消費動能與投資意願，迫使企業從去年第三季起大規模去化庫存，產業出現訂單懸崖，因此上半年各國製造業PMI指數一直都在50榮枯線以下，呈現萎縮狀態。隨著各國疫情解封，過去飽受壓抑的服務業出現報復性反彈，儘管面臨相當嚴重的缺工問題，但在強勁的需求帶動下，服務業成為帶動各國經濟增長的主要動能；另一方面，儘管央行大幅升息，資金成本上升，但仍有許多企業願意為了前瞻性策略佈局或調整供應鏈而加碼投資。因此，要研判下半年全球經濟動向的首要關注焦點，就是各國消費動能與企業前瞻投資。

羅瑋強調，最好的觀察指標是以製造業為主的中國、韓國、台灣及越南第三季外貿出口，是否隨著歐美存貨去化告一段落後恢復正成長。如果表現持續低迷，代表歐美國家終端消費受到高利率及高通膨影響，並未完全恢復，屆時必須對下半年及2024年全球經濟前景抱持謹慎態度。

其次需要觀察的是結構性通膨與主要央行貨幣政策動向。由於各項結構性因素造成供需失衡，進而使得物價持續增長，各國央行被迫採取升息、縮表、信用管制等緊縮性政策以抑制需求，避免通膨失控。如果抑制力道太輕或過早鬆手，很可能前功盡棄；然而，若抑制力道過重或是沒有適時調整，則可能導致經濟陷入衰退。

最後，由於主要央行持續升息，並將維持高利率一段期間，市場資金成本上升，加上存款大量流向貨幣型基金，各國金融機構必須設法解流動性及負利差問題。目前5家歐美銀行被接管併購只是冰山一角，未來不排除還有其他金融機構面臨營運危機，進而導致金融市場再度出現劇烈震盪。

下半年股市全面上漲可能性低 適時佈局公債、高評級公司債

羅瑋指出，自1990年以來，Fed共有5次升息循環，如果以Fed最後一次升息作為時間點觀察前後12個月的資產動向，共同特徵為債市利率都將在Fed停止升息後進一步下滑；同時，除了1997年時有亞洲金融風暴及俄羅斯公債違約事件干擾，多數期間短天期美債殖利率回落幅度都較為明顯，美債殖利率曲線也會因此從倒掛轉趨正常，並進一步趨向陡峭。根據過往經驗，美國公債殖利率會在Fed最後一次升息前達到高點，投資人可適時進場佈局政府公債及高評級投資等級公司債。

風險性資產方面，多數期間暫停升息循環後一年內股市都會上漲，主要因在原本緊縮循環所帶來的評價調整告一段落。唯一例外為2000年因dot.com泡沫破裂，科技股修正導致成熟股市下跌。1997年期間新興股市修正，反應亞洲金融風暴衝擊。若進一步比較區域表現差異，除了金磚題材使2006年停止升息後新興市場表現亮眼，其他期間成熟股市表現較佳。不過，由於目前全球景氣放緩，企業獲利下降，股市全面上漲的可能性不高，建議可以留意具前瞻性產業或技術優勢、現金流穩健的大型龍頭企業。若美元轉弱，體質較佳的新興市場國家將會有表現機會。

匯率市場方面，當Fed接近升息尾聲，資金為尋求較高報酬，將轉向非美區域，可支撐基本面較佳新興市場貨幣。近期亞幣包括日圓、人民幣、韓元同步貶破技術性關卡，加上外資在7～8月份領取股利後匯出，以及國人暑假海外旅遊換匯需求，預期新台幣在貶破31元後，趨向偏弱整理。