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「絲絲秀髮共織愛」8年助數百癌童　 洪佳君議員發起 曼都與樹人家商響應

By 台灣英文新聞
2023/07/06 16:59
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

一束秀髮情牽綿延8年！新北市議員洪佳君於8年前響應新北市實物銀行和之後的好日子愛心大平台，發起捐贈頭髮助癌童，迄今已超過200多人捐贈了334束，製作數百頂真髮幫助因化療而失去秀髮的病童。6日上午，新北市社會局與曼都髮型、樹人家商及洪佳君議員再度於樹人家商美髮美容教室共同舉辦捐髮活動，現場包含社工家屬有20名當場捐出，另有曼都各分店及家長成長協會平時所募集而來的髮束，近百髮束交由中華民國癌病腫瘤患者扶助協會製作。

新北市副市長劉和然特別代表侯友宜市長到場致贈每位捐髮者一張感謝狀。他說台灣的美就是因為有一群人默默的在角落裡持續不斷的行善、獻出愛心。非常感謝洪佳君議員的發起，即使在疫情期間，捐髮行動也沒有中斷。還有全力配合的曼都髮型、樹人家商和協會等。現場有位15歲的小朋友羅心彤，8年來已經捐過6次。

樹人家商校長利政南表示，這次捐髮活動首度移師到校內舉辦，讓美容科的學生能夠在曼都專業設計師的協助下學以致用。曼都副總林明志表示，受新北市捐髮助癌童影響，曼都許多分店的造型師，看到有合適捐髮的顧客，就會遊說捐髮做愛心，無形中也募集了數十束的秀髮。

社會局的眷屬，在父母的教育耳濡目染下，也紛紛捐出頭髮，包括副局長吳淑芳、社工科長劉文湘、高風險中心主任許憶真、樹鶯中心督導顏雅惠、社工林岱珺的女兒，都當場剪髮捐出；七星中心督導周培仙本人也捐出，另捐髮活動中唯一的男性邵偉哲，今年33歲，從事服務業的他從網路上看到捐髮活動，特別跑來捐出他留了3年的長髮。

洪佳君議員表示，8年前與社會局發起「絲絲秀髮共織愛」活動，沒想到參加者一年比一年踴躍，她為了捐出頭髮，不染不燙，才能每年捐，只怕有天長了白髮，癌病扶助協會會拒收。

社會局副局長許秀能和教育局副局長歐人豪到場參加活動，兩人感謝每位捐髮者的愛心，和學校、曼都、協會的全力協助。

更新時間 : 2023-07-06 18:33 GMT+08:00

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