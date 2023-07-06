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台灣今年首例本土霍亂 20多歲男三餐外食、發病前曾食用「這些生食」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/06 15:15
我國出現今年首例本土霍亂確定病例，為20多歲本國籍男性，無國內外旅遊史，三餐多為外食便當，發病前一天曾食用生魚片及生蠔。（圖／pixaba...

我國出現今年首例本土霍亂確定病例，為20多歲本國籍男性，無國內外旅遊史，三餐多為外食便當，發病前一天曾食用生魚片及生蠔。（圖／pixaba...

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）疾管署今（6）日公布我國今年首例本土霍亂確定病例，為20多歲本國籍男性，該名個案近期無國內外旅遊史，三餐多為外食便當，發病前一天曾食用生魚片及生蠔，衛生單位已啟動各項疫情防治調查，以釐清可能感染源。

疾管署說明，這名個案6月28日出現腹瀉、腹痛等症狀，隔日因持續多次水漾腹瀉及上腹絞痛就醫，經採檢開立口服藥後返家休息。7月3日因糞便培養出疑似菌株而通報，並於7月5日檢驗確認感染產毒性霍亂弧菌（血清型O1-Ogawa），目前個案症狀改善，已無腹瀉情形。

霍亂是一種急性細菌性腸道傳染病，潛伏期通常為2至3天，透過食用受污染的食物或水傳播。由於霍亂弧菌對胃酸的抵抗力不佳，通常須吃入大量的細菌才會致病，但在胃酸不足或胃部切除過的人或免疫機能較差者，則少量的細菌即可能致病。感染症狀為大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭等。

疾管署提醒，由於霍亂弧菌可久存於汙水中，一旦生食受汙染水域捕獲的海鮮（特別是甲殼類或貝類），就有可能遭受感染，因此應避免食用生魚片、生蠔或未熟貝類等。此外，食物應充分煮熟，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染；應飲用煮沸後的水；非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱保存；保持良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，正確使用肥皂及清水洗手，以降低感染風險。

疾管署統計，2019至2022年累積本土病例數分別為0、1、0、2例，年齡分布20多歲至80多歲，均檢出霍亂弧菌血清型O1-Ogawa；最近一起境外移入病例為2017年自菲律賓入境個案。

近期國際霍亂疫情嚴峻，今年迄今累計24國報告霍亂病例，其中非洲東部及南部爆發近年來最大疫情，西亞敘利亞、中美洲海地及多明尼加皆有大規模霍亂疫情；此外，東南亞菲律賓亦報告逾千例病例。因醫療資源及口服疫苗短缺，WHO表示全球霍亂傳播風險為非常高。
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更新時間 : 2023-07-06 18:33 GMT+08:00

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