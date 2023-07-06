運動很好但請睡飽 研究：中年睡眠不足恐難獲得運動益處

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）運動有助預防知能衰退，但研究發現，就中年人而言，勤做運動卻睡眠不足者，恐怕都「白動了」，其思考能力、記憶力並不優於體能活動少的人。

衛報報導，倫敦大學學院研究人員檢視了「英國老化縱向研究」（English Longitudinal Study of Ageing）資料庫中，9,000名50歲以上民眾的狀況，追蹤其體能活動、睡眠情形，就記憶力與語言能力進行長達十年的評量。

結果發現，研究之初，體能活動多者，認知功能較佳，無論睡眠時數多長。然而，情況在十年之間出現了變化，50至60多歲這段期間，就算時常運動，睡太少的人，智力仍會急速下降。不過，70歲以上者，儘管睡得少，運動仍對維持知能功能有所幫助。

此處的睡眠不足是指每日睡不滿6小時者。換言之，中年努力維持體能運動是不夠的，若每天睡不到6小時，注意力、記憶力、學習力恐怕都與不常運動者無異。

由此研究可得出一結論：長期睡眠不足，對腦子的害處無法透過加強運動抵銷。想藉由多動健腦者，務必確保睡眠充足，才能享有運動的完整益處。

研究刊登於期刊《刺胳針‧健康長壽》（Lancet Healthy Longevity）。