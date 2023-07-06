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小孩生病沒人醫　南韓生育率世界最低無人想當兒科醫生　診所數五年內下降12.5%

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/06 15:00
南韓2022年生育率創世界最低（圖／美聯社）

南韓2022年生育率創世界最低（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓出生率在2022年下降至0.78，成了世界上生育率最低的國家，而這也成了南韓兒科醫師短缺的主因之一，提高了兒童的健康風險，增加夫妻生育的疑慮。

根據調查顯示，首爾兒科診所在2022年之前的五年內，數量下降了12.5%，剩餘456家，但精神科診所數卻增加了76.8%，麻醉科中心增加了41.2%。

韓媒報導，根據保健福祉委員會公布，兒科住院醫師從五年前的850人減少到了今年的304人。依照資歷來看，第4年住院兒科住院醫師為137人，第3年為64人，第2年50人，第1年53人，選擇兒科的醫師逐年在減少，且多數集中於首爾，可見其他地區的兒科醫師更為缺乏。

根據路透社，有七名兒科醫生表示，除了低出生率，健保也未能提供足夠的資源，讓醫生們紛紛迴避這個沒有前途的領域，而對家長來說，這代表著生病的孩子需要花費更長的時間等待治療。

在近期的某個早晨，首爾郊區的一間醫院急診室裡擠滿了幾十名孩童。一名35歲的母親表示，他的3歲兒子生病了，但他們得等上兩個星期才能接受治療。

首爾高麗大學九老醫院宋大真（音譯）說，他擔心醫療人員的短缺很快就會削弱團隊提供緊急治療的能力，按照目前的速度，他預計無法堅持超過一年，若無法及時為病情危急的患者提供治療，後果將不堪設想。

韓國兒童醫院協會崔永在（音譯）博士說，有些病人的病情實際上並不危急，但卻在多家醫院轉院過程中死亡。

日前一名患有呼吸道感染的5歲男童就因排不到醫院病床死亡，引起了大眾的不滿。

許多醫生指出，兒科的低收費也是問題之一，原本小兒科醫生還能夠以病人數量來平衡費用問題，但現在因少子化，這方法已經行不通了。

韓國兒科協會主席林賢澤（音譯）博士說，在國外，即使每天只看20個病人，政府也會補助足夠的費用來維持醫院，但南韓國內健保所支付的費用已經30年沒有大幅提高，在南韓看病一次約10美元，診所每天必須得看80個病人才夠。

根據南韓健保數據，兒科醫生在南韓為收入最低的醫生，低於醫生平均工資57%。

南韓歷史最悠久的兒童醫院近期就因缺乏醫療人員，在77年來首次暫停了周六下午及周日門診，另外也有些醫院減少了夜間門診，以及關閉兒童急診室。

一些夫妻們表示，在這樣的醫療情況下，增加了他們生孩子的疑慮。
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