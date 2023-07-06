（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北圓山大飯店著名的百年藝術品金龍，日前遭掉落的天花板壓斷，圓山飯店已完成第1階段修復，今天(6日) 揭幕並邀學者家共同舉行說明會，未來將尊重原創，擬以黃銅復舊。

圓山大飯店6日舉行金龍噴泉第一階段修復完成(下圖)揭幕暨說明會，董事長林育生（上圖左3）率參與修復的團隊，一同掀開紅布。圖/中央社

根據圓山飯店提供的資料，百年金龍由日本藝術家齋藤靜美創作，1919年放置在台灣神社的噴泉，1956年移入圓山飯店金龍廳。

圓山飯店官網介紹，原設置於台灣神社前的銅龍，在圓山飯店增建廳舍時特別保留原貌呈現於金龍餐廳前，並在76年整修時鍍上24K金，特別的是，這條金龍為三爪，和傳統的四爪或五爪龍不同。

6月23日由於圓山飯店的天井天花板掉落，正好壓在金龍的噴泉上，所幸損壞不嚴重。根據中央社，圓山飯店當時表示，金龍的頭部是由黃銅製作及其中一爪是由鑄鐵製作，在上述2部位和龍身銜接處是用水泥等及鐵條連接，因年久腐蝕，此次天花板掉落碰撞，產生斷裂。

圓山飯店表示，事件發生前，由龍尾通往龍身直到龍頭口部的噴泉管道早已有阻塞情事發生，飯店多次討論維修事宜，也利用此次整修。

綜合華視新聞與中央社報導，圓山飯店董事長林育生說，圓山的百年金龍噴泉已是國內外旅客朝聖的景點，第1階段修復主要是將斷裂部分復位，下一階段將尊重歷史學者、雕塑家的建議，尊重原創者的創作，同時也要考量大家對百年金龍的情感來復舊，目前還無法對外界說明確切完成的時間。

圓山大飯店6日舉行金龍噴泉第一階段修復完成揭幕暨說明會，董事長林育生（右3）與雕塑家蒲浩明（右2）及日治史研究專家王佐榮（右）在一旁仔細觀察修復好的金龍噴泉。中央社

資深修復師台師大美術系教授兼文保中心主任潘怡伶說，經過科學分析，龍頭、龍爪斷面處有混凝土，推論是先前銜接或填補裂的材料。

台灣知名雕塑術家蒲浩明說，文史資料顯示，這隻龍是黃銅製作，原本身上並無金箔，移至金龍廳疑似造景，龍身切成四段，改變龍身、龍鬚方向，且依銅的金屬原素特性，銅龍遭天花板掉落壓撞，應先變形、彎折再斷，但龍頸、龍爪卻直接壓碰就斷，合理推斷以前就曾斷裂過。

日治史研究專家王佐榮說，金龍廳的龍與原創有多處明顯不同，因龍是黃銅製作，經過時間氧化應呈現近黑或銅綠色，其次，龍頭的仰角原本是90度，原創者是希望龍能一飛衝天，但現在的龍頭卻是45度，且從歷史照片發現龍爪上的龍珠也消失，龍角變短，龍鬚原本往後也變成向前。

王佐榮說，歷史文化傳承才是國家根本，更是留給後代子孫的瑰寶，他期待第2階段的修復要復舊如舊，恢復神龍昔日風采。

台灣圓山大飯店百年金龍斷裂•第一階段修復完成 未來擬以黃銅復舊「尊重原創」



圓山大飯店6日舉行金龍噴泉第一階段修復完成揭幕暨說明會，初步修復完成的金龍噴泉在眾人面前亮相。中央社