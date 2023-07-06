中國祭鎵鍺出口禁令 前官員警告「只是開端」外界憂掀稀土戰

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）6日就要訪問中國，北京卻不留情面，於3日祭出了兩大稀有金屬出口限制，成了美中吵嘴的新篇章，也是中國遭受美國連番半導體出口管制的報復。一名貿易策士放話，好戲還在後頭。

禁了什麼？

綜合美聯社、路透、經濟學人報導，中國3日宣布，基於國家安全與利益，對「鎵」和「鍺」實施出口管制，8月1日生效，相關物質出口必須經過審查。這兩種金屬的應用廣泛，如高效能電腦晶片、塑膠製品、LED螢幕、光纖產品、太陽能板、夜視鏡、衛星影像感測器、雷達通訊裝置、電動車、核能及軍用設備。

由於晶片業者盼能逐步以氮化鎵、碳化矽等可處理高電壓的化合物，取代處理器所需的矽，故此一禁令也可能妨礙新一代半導體技術的研發。

對美國衝擊

中國去年生產了25噸鎵，每年生產約660噸鍺，供應了全球8成貨源。美國有5成的鎵鍺來自中國，此舉對美國無疑是一記重拳。

稀土戰再啟？

身為「稀土富翁」的中國，曾於2010年因島嶼主權爭端對日本使出殺手鐧，斷絕稀土供應，由於稀土與國防、汽車、通訊、醫療、電子產品等產業息息相關，這手段的確夠狠。如今中國這動作，不禁令人憂心，下一步會否就是打出稀土牌。

只是開端

中國前商務部副部長、現為智庫「中國國際經濟交流中心」副理事長的魏建國，5日接受官媒中國日報訪問時警告，各國請做好準備，若再壓制中國高科技產業，恐迎來更多反制措施。

鳴槍警告

部分晶片大廠認為此禁令的警告意味濃厚，其欲向全球釋出訊息：中國有能力造成經濟傷害。過去曾有人警告，若中國真的想重創全球汽車製造業，會拿石墨來當籌碼。全球61%的石墨原物料產自中國，而製作電動車電池所需的石墨加工產品，中國更佔了98%市佔率。