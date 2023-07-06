35歲以後健康走下坡？ 醫： 健檢時這些檢查必做 身心健康也別忽略

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）衛福部日前公布111年國人死因統計結果，惡性腫瘤（癌症）連續蟬聯41年十大死因之首，與心臟血管相關的疾病，如心臟、腦血管、糖尿病、高血壓等更是榜上有名。聯安診所健康管理中心主任洪育忠醫師提醒，其實上述疾病可以透過早期篩檢，及早查出病灶，遠離疾病風險。

癌症的發生主要受基因、器官退化、環境因素、感染（如B肝病毒）、飲食習慣、身體慢性發炎等影響，也因為成因眾多，所以癌症發生比例始終居高不下。其中，肺癌、肝癌已連續43年位居國人十大癌症死因前2名，對國人健康影響甚鉅。

洪育忠提醒，多數民眾以為只要沒抽菸就不用擔心，但根據國健署癌症登記資料，台灣罹患肺癌者不吸菸者比吸菸者來的高，聯安診所受檢者中，也常見有不煮飯、不抽菸者檢查後發現罹患肺癌，因此無論是否有家庭史，都建議民眾，35歲過後，除了胸部X光外，更應透過有助早期發現肺癌的低劑量肺部電腦斷層了解肺部狀況。

另外，男性攝護腺癌、女性乳癌更是常列見於排行榜中。因此建議男性40歲過後，最好安排攝護腺相關檢測，如攝護腺抗原(PSA)腫瘤標記，女性則最好可安排乳房（高階3D乳房攝影、乳房超音波）、婦科（薄層抹片、子宮及卵巢超音波、HPV病毒檢查）、甲狀腺（甲狀腺超音波）三面向的檢查。

全球頭號、且最無聲的殺手–心血管問題

雖然衛福部將心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病分開羅列，然而這四項其實都與心血管息息相關，比如糖尿病患者常合併有高血壓症狀，也容易引發心血管相關問題。另外，患有糖尿病與高血壓一族更是腎臟疾病的高危險群，可以說心血管相關疾病是健康一大殺手。

想預防心血管疾病，最重要的是要注意血管的健康，比如血管內皮是否有粥狀斑塊、動脈是否有硬化的狀況，所以平日安排健檢時，最好加入動脈硬化儀、頸動脈超音波、運動心電圖、心臟超音波，並透過脂蛋白元ApoA1、脂蛋白元ApoB、脂蛋白元ApoA1/ApoB比值了解膽固醇狀況、評估心血管硬化風險。

另外，國人糖尿病已有年輕化趨勢，且高血糖、胰島素阻抗的現象也有增加的現象，平時除了調整飲食，最重要的是定期追蹤，檢查無異狀者繼續保持，若數值異常，也應盡早著手改善。

生理與心理健康息息相關 尋求專業協助是關鍵

除身體疾病外，洪育忠也觀察到一值得關注的現象，即15-44歲年齡中，蓄意自我傷害（自殺）為死因第二名，根據衛福部心理健康司司長陳亮妤表示，推測原因可能為網路使用、家庭因素以及精神疾病的共病，但實際原因仍在分析中。

洪育忠提醒，日常生活中偶有情緒波動為正常現象，但若發現自己常受情緒影響並導致無法維持日常生活與工作時，應立即尋求專業醫師及心理師的協助，也可透過功能醫學「神經傳導代謝評估」的檢測，評估血清素、腎上腺素、多巴胺等重要神經傳導物質的平衡狀態。最重要的，生理與心理健康息息相關，因此切莫忽略任一方。

從預防醫學角度中，健康不只是當下身體是否健康，更要評估未來風險以及心理、環境的健康，尤其根據WHO調查，有高達75%的民眾處於「亞健康」狀態──即是處於健康與疾病中間的灰色地帶，因此千萬別等到有症狀才就醫，及早檢測、及早預防才是遠離疾病的根本之道。