台灣植物學術研究重要園區　嘉義樹木園舉辦具翅種子特展

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）嘉義樹木園為國內樹木學 術研究及樹木保育、教育重要園區，每年吸引逾百萬人次到訪，林業試驗所中埔研究中心今(6)日表示，「具翅種子」特展由中埔研究中心與嘉義市政府共同舉辦，期盼藉由植物專業知識與實體結合， 以發揮嘉義樹木園教育推廣效益與臺灣林業價值，該展覽將即日起至1 0月15日於嘉義樹木園日式建築區辦理。

林業試驗所中埔研究中心蔡佳彬主任說，植物種子「具翅」 ，主要目的是植物藉由風力，將種子傳播更遠的地方，以利植物繁殖 ，臺灣具翅種子植物數量很多、樣式也很多，至少超過100種以上 ，如：臺灣扁柏、紅檜、臺灣肖楠、九芎、大花紫薇、槭葉翅子木、 蒜香藤、黃花風鈴木、火焰木、海南菜豆樹、肯氏南洋杉、亮葉南洋 杉、大葉桃花心木、小葉桃花心木、港口馬兜鈴等。

林試所中埔研究中心蔡景株副研究員表示，嘉義樹木園為國內樹木學 術研究及樹木保育、教育重要園區，每年吸引逾百萬人次到訪， 園區內日式建築，係1944年興建之官舍，於2022年配合國家植 物園方舟計畫工作修復完成，未來將配合各項展覽與研習課程， 對外進行開放展示。

這次「具翅種子」特展為2023年度第4次展覽 主題，主要展示約40種具翅種子，另亦展出少部分「具翅果實」， 未來將不定期推出相關植物展覽， 藉以將林業試驗所相關植物研究與推廣，由展覽方式讓民眾了解， 提升林業新價值。「具翅種子」特展自7月1日至1 0月15日，每日上午9時至11時30分，下午1時30分至4時 ，於嘉義樹木園日式建築區辦理， 歡迎民眾前往參觀。

具翅種子特展場地-嘉義樹木園日式建築區。(照片來源：林業試驗所提供)