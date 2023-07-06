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台灣植物學術研究重要園區　嘉義樹木園舉辦具翅種子特展

林試所中埔研究中心：這次「具翅種子」特展為2023年度第4次展覽主題，主要展示約40種具翅種子，另亦展出少部分「具翅果實」，未來將不定期推出相關植物展覽，藉以將林業試驗所相關植物研究與推廣，由展覽方式讓民眾了解，提升林業新價值。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/06 09:45
亮葉南洋杉側生翅種子。(照片來源：林業試驗所提供)

亮葉南洋杉側生翅種子。(照片來源：林業試驗所提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）嘉義樹木園為國內樹木學術研究及樹木保育、教育重要園區，每年吸引逾百萬人次到訪，林業試驗所中埔研究中心今(6)日表示，「具翅種子」特展由中埔研究中心與嘉義市政府共同舉辦，期盼藉由植物專業知識與實體結合，以發揮嘉義樹木園教育推廣效益與臺灣林業價值，該展覽將即日起至10月15日於嘉義樹木園日式建築區辦理。

林業試驗所中埔研究中心蔡佳彬主任說，植物種子「具翅」，主要目的是植物藉由風力，將種子傳播更遠的地方，以利植物繁殖，臺灣具翅種子植物數量很多、樣式也很多，至少超過100種以上，如：臺灣扁柏、紅檜、臺灣肖楠、九芎、大花紫薇、槭葉翅子木、蒜香藤、黃花風鈴木、火焰木、海南菜豆樹、肯氏南洋杉、亮葉南洋杉、大葉桃花心木、小葉桃花心木、港口馬兜鈴等。

林試所中埔研究中心蔡景株副研究員表示，嘉義樹木園為國內樹木學術研究及樹木保育、教育重要園區，每年吸引逾百萬人次到訪，園區內日式建築，係1944年興建之官舍，於2022年配合國家植物園方舟計畫工作修復完成，未來將配合各項展覽與研習課程，對外進行開放展示。

這次「具翅種子」特展為2023年度第4次展覽主題，主要展示約40種具翅種子，另亦展出少部分「具翅果實」，未來將不定期推出相關植物展覽，藉以將林業試驗所相關植物研究與推廣，由展覽方式讓民眾了解，提升林業新價值。「具翅種子」特展自7月1日至10月15日，每日上午9時至11時30分，下午1時30分至4時，於嘉義樹木園日式建築區辦理，歡迎民眾前往參觀。

台灣植物學術研究重要園區　嘉義樹木園舉辦具翅種子特展

具翅種子特展場地-嘉義樹木園日式建築區。(照片來源：林業試驗所提供)
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