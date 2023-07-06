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天后驟逝! CoCo生前40秒錄音成遺言 導演李安震驚: 李玟登奧斯卡舞台前曾說：「我要拚命唱」

李玟7月2日昏迷送醫前，粉絲收到她錄音問候，目前在網路瘋傳。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/06 09:55
懷念李玟～～左圖為李玟在奧斯卡演唱留影 (原圖：李玟Coco Lee臉書與IG; TN合成)

懷念李玟～～左圖為李玟在奧斯卡演唱留影 (原圖：李玟Coco Lee臉書與IG; TN合成)

延伸閱讀: 天后李玟抑鬱症輕生 享年48歲

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 華語樂壇天后李玟（CoCo Lee），昨（5）日晚間驚傳過世，年僅48歲。李玟過世的消息一出，演藝圈紛紛發文悼念。

李玟曾以電影《臥虎藏龍》主題曲〈月光愛人 A Love Before Time〉入圍第73屆奧斯卡「最佳原創歌曲獎」，該片導演李安回應，「聽聞李玟的消息，非常震驚」

天后驟逝! CoCo生前40秒錄音成遺言 導演李安震驚: 李玟登奧斯卡舞台前曾說：「我要拚命唱」

稍早有一段李玟生前的40秒錄音檔在網上瘋傳，而她正是在當天(7月2日) 輕生，這段聲音略顯沙啞的留言，也成為李玟送給粉絲的最後遺言。錄音全文如下:

「親愛的，我是CoCo，感受到大家對我的愛跟支持，

然後，你們做我的後盾，我會加油。

那這段時間希望你們自己也身體健康快樂，我非常想念大家，我在努力努力，想念你們，我也非常想念你們喔！

愛你、愛你，謝謝你們的禮物，

Beautiful (非常漂亮) and very thoughtful (貼心) 。

Love you guys. (我愛大家) 」

(錄音檔來源)

李安導演表示，「印象中她是那麼一位開朗可愛的人，回憶跟她錄製《臥虎藏龍》中英文片尾歌時，一切是那麼令人愉悅。臨上奧斯卡頒獎典禮前，她說，『我是第一個上奧斯卡唱歌的亞洲人，一定要拚命的唱』，懷念她」。

綜合中天新聞與中央社報導，李玟當年出道後為台灣樂壇注入新風貌，也勇闖國際樂壇。她為李安執導的電影「臥虎藏龍」演唱片尾曲「月光愛人」，不只入圍第73屆奧斯卡最佳電影歌曲獎，也受邀在頒獎典禮演出，成為首位在奧斯卡頒獎典禮演唱的華人歌手。

或許你也想聽聽看這首歌, 一起來懷念李玟......

天后驟逝! CoCo生前40秒錄音成遺言 導演李安震驚: 李玟登奧斯卡舞台前曾說：「我要拚命唱」
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更新時間 : 2023-07-06 12:26 GMT+08:00

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