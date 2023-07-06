富邦投信：AI改變生活與人生　可採多重資產布局

全球AI熱潮持續發燒，吸引大批資金進駐AI相關大廠， 帶動近期股市表現上揚，即便經濟數據衰弱，股價仍在AI帶動下持 續收紅。富邦AI智能新趨勢多重資產型基金(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券)經理人高晧欣表示， 全球科技仍在高速成長期，產業發展延續，因此， 當前基金投資策略為增股減債，主要持有股票，並輔以受益憑證( ETF)為增加收益之標的，建議可採取定期定額方式布局AI概念 的多重資產型基金。

微軟(Microsoft)對ChatGPT5之母OpenAI 持續挹注龐大資金，並將旗下Azure雲端服務與ChatGPT 結合，期待能取代谷歌(Google)的領導地位。由於AI浪潮 持續在全球發燒，各界對於AI前景抱有龐大期待， 加上諸多分析師看好微軟在AI產業的佈局，造就其股價於6/15 創高，帶動市值達到2.59兆美元，其股價今年以來已上揚約4成 。微軟(Microsoft)財務長Amy Hood預計，Azure雲端運算業務有望在第四季達到26~ 27%的成長，亦預期AI相關業務將成為微軟史上最快達到100 億美元的業務。(註：以上個股非推介股票，僅為參考， 實際投資需視當時市況而定，投資人需衡量自身投資風險)

高晧欣指出，AI技術已蔓延人們生活，多項運用已發表落地， 包括自動駕駛、無人機、無人船、自動化產線等， 此些技術大大改變人們生活，惟改變「生活」 仍不足以滿足人類對於科技的追求，近期更是傳出能夠改變人們「 人生」的關鍵技術發表。根據Nature期刊中所發表的研究， 在研究人員10多年的努力下，傳出重大進展， 一名因單車意外導致癱瘓十多年的荷蘭籍男子， 如今靠著意念控制重拾行動能力，此驚人的突破靠的是腦機介面( brain-computer interface)，植入大腦控制腿部動作的區域，運用AI即 時運算解讀大腦訊息，傳遞至即脊隨植入物， 藉電脈衝刺激腿部肌肉，達到行走目標，改變癱瘓人士的餘生。

而這樣腦機結合的重大技術，科技狂人馬斯克顯然不會缺席， 馬斯克旗下新創大腦晶片公司Neuralink， 早已持續鑽研相關技術，並於近日正式獲得美國食品暨藥物管理局( FDA)批准，得以進行大腦晶片的人體試驗，預期未來技術成熟， 有望改變癱瘓、失明及具有精神相關疾病人士的人生， 大腦與電腦結合的科幻場面，將可能真實落地在人們眼前。

高晧欣進一步表示，跟上這波AI浪潮的富邦AI智能新趨勢多重資 產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)， 具備多重區域、多重主題、多重資產等特色， 不但蒐羅全球新創經濟、投資全球AI新經濟，更瞄準未來主流新創 AI產業，搭上新能源車、AI醫療等順風車，最重要的是善用股、 債、ETF、共同基金工具，有效增加基金收益，降低投資風險。

另外，近期因詐騙盛行，陸續有不明人士冒用富邦投信及「 富邦私募股權基金」名義，以假借協助慈善事業之名，利用網路Li ne群組，邀請投資入加入群組， 進行推薦個股並誘騙投資人進行下單買賣股票。 富邦投信再次提醒投資人，切勿輕信或點選加入陌生社群或網站， 若接獲不明管道的投資邀約或發現任何相關可疑訊息， 請儘速致電警政署反詐騙的諮詢專線165， 或立即向所在地警察尋求協助，或透過富邦投信客戶服務專線080 0-070-388聯絡，以免權益受損。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券)產業配置

產業類別 佔比(%) 資訊技術 25.08 電子類股 18.05 電子類股(上櫃) 16.45 工業 2.94 非核心消費 0.80 醫療保健 0.38 電機機械 36.30 生技醫療業 25.08 其他資產 18.05

資料來源：富邦投信；資料日期：2023.5.31

註：上述投資比重將隨時間變動，簡介內容僅供參考。 以上個股非推介股票，僅為參考，實際投資需視當時市況而定， 投資人需衡量自身投資風險