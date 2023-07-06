三芝樂天農再社區青年返鄉　藝術專長結合農村小旅行推廣家鄉之美

新北市三芝區樂天農再社區賴芝瑩， 以自身於藝術策展、電商行銷及社區營造等領域專長， 返鄉與新北市農業局合作推動農村再生， 和在地小農和藝術家共同策畫「三芝北新庄仔-農藝小旅行」， 邀請民眾重新認識三芝美好土地上的故事。

樂天社區位於新北市三芝區南端，由興華里與店子里組成， 坐落於山海之間孕育出筊白筍、櫻花、南瓜等多樣性物產。 賴芝瑩本身所學為圖文傳播藝術相關，自畢業後專職社區營造， 時常深入不同地方進行田野調查。看見社區理事長賴廷彰， 也是自己的爺爺，與家人努力推動樂天社區生態環境、文化歷史， 決定返鄉加入推廣行列，與新北市農業局共同推動農村再生， 以農村小旅行，將導覽體驗結合社區自然與人文特色、 農村風味美食、在地藝術創新等元素， 同時也創造工作機會吸引年輕人回鄉， 現在也利用自己藝術領域所長，專心投入社區發展，開發農藝創作， 以當地食材、資材推出DIY手作活動， 透過體驗設計與美學轉譯地方特色，期待社區之美能被更多人看見。 賴芝瑩表示，開始返鄉最擔心的就是無法與社區長輩們以台語談話， 目前已經返鄉2年，在合作過程中慢慢能聽懂長輩想做什麼， 用自己所學及過往經驗實現，共同推廣家鄉美好。

樂天社區內也有宛如人間仙境的「田心子」，田心子原為閒置空間， 後經新北市政府農業局輔導社區規劃，轉身一變為現今的知名景點， 美麗的水田波光搭配落日夕陽，成為水空一色的迷濛幻境， 吸引無數遊客駐足拍照。賴芝瑩從自己的家鄉開始，推廣「 三芝北新庄仔-農藝小旅行」活動內容包含農田生態圈探索(來回步 行約1小時)、享用農村風味餐、 小農市集逛逛以及下午的農藝創作「竹編植感能量塔」及「 刺繡物產織品」，透過竹枝和毛線編織成能量金三角， 接著到田野間尋覓插花素材，妝點花藝， 活動中也將帶民眾練習基礎刺繡的針法並應用在衣料上， 透過手工刺繡的點綴，讓原本的衣服創造新的樣貌。 活動地點於店子興華活動中心(新北市三芝區47-2號)上午9點 半至下午4點，每場25人，滿10人成團，每人1800元， 邀請民眾來場三芝深度體驗行程，另除小旅行外， 活動當天也有小農市集，供民眾採購在地農特產品。

新北市農業局表示，目前新北市共有18個農村再生社區，從生活、 生產、生態等各面向鼓勵青年返鄉推動社區永續發展， 藉由農事體驗能讓民眾更加深入了解農村社區，打造全方位永續「 農業健康市/式」， 歡迎前往山嵐繚繞的三芝北新庄來一場農事體驗小旅行，報名資訊: https://reurl.cc/M8XpWW 。更多活動訊息可至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁掌握最新消息。

樂天社區邀請民眾來場三芝深度體驗行程。（照片來源：新北市政府農業局提供）

「三芝北新庄仔-農藝小旅行」到田野間尋覓插花素材，妝點花藝。（照片來源：新北市政府農業局提供）