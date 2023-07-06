從商人跨行藝術家　李曉明作品登上臺灣土銀藝文走廊

臺灣土地銀行總行「館前藝文走廊」走出疫情，自今年起強勢回歸，這次邀請從外貿產業跨入藝文界的旅美藝術家李曉明參展，並於5日舉行「壯闊天地間-李曉明油畫創作個展」開展典禮，展覽期間為今年7月5日至7月26日止，土銀將展出李曉明陽光奔放的油畫創作。

土地銀行自2005年起以「關心臺灣、珍愛土地」宗旨持續舉辦「館前藝文走廊」活動，至今邁入第19年，累計已邀請上百位本土藝術家參展，引領各界跟進厚植臺灣文創產業軟實力。土地銀行董事長謝娟娟自上任以來持續發揮公股銀行在ESG的「促進文化發展」使命，透過包場本土布袋戲電影、舉辦館前藝文走廊等實際行動促進產業健全發展。

在土地銀行與各界持續努力下，臺灣文創產業持續壯大，依文化部與文策院「臺灣文化創意產業發展年報」統計，近五年臺灣文創產業年度營業額已從8362億元逐步成長到9643億元，隨文化部今年啟動「文化成年禮金」振興政策與實體展覽、表演活動復甦，臺灣文創產業年度營業額有望再創新猷。

為提倡本土藝術風氣，土地銀行本次「館前藝文走廊」邀請到油畫藝術家李曉明參展。李曉明長年自營外貿生意，經常奔波於美國、臺灣、巴西、巴拉圭等，在旅美期間先後受畫家孫以仁、鄭百重啟發，從而學習油畫創作，為不折不扣的跨領域人才。隨近年經商有成，李曉明回臺退休定居並取得文化大學藝術研究所碩士學位，她也曾擔任國父紀念館油畫輕鬆畫班教師、美國中華藝術家協會會員、美國油畫家協會會員。

李曉明在「壯闊天地間-李曉明油畫創作個展」以大地為畫展主軸，宗旨在呈現光影鮮明的壯闊景觀，另從雜亂、逸趣到組合具象，春夏秋冬的四季變化，展現雞、鴨、牛群在陽光下徜徉覓食的動態，並以自然事物對應人類世界共存共榮之美。在色彩上，李曉明畫作以生命力意象為主要色調，呈現陽光般溫暖感受，其繪畫技術則揉合西方素描訓練、東方水墨「氣韻」，可謂兼具學理知識與傳統美學理論。

為了讓各界欣賞李曉明作品，土地銀行於總行（臺北市中正區館前路46號）「館前藝文走廊」邀請李曉明展出其作品，展出時間為7月5日（三）起每週一至週五上午9時至下午17時（免費參觀，例假日不開放），並於7月26日（三）中午12時卸展，歡迎各界蒞臨觀賞與指教。

臺灣土地銀行副總經理邱天生（左）與旅美藝術家李曉明（ 右）於開展典禮合影。(照片來源：臺灣土銀提供)