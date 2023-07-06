臺美高中生攜手合作辦營隊　唱跳學英文、戲劇搞創意、新北繽紛樂一夏

為拓展新北市師生國際視野及促進國際交流， 新北市政府教育局與臺灣國際青少年交流協會於7月3-4日分別在 汐止國中和青山國中小辦理2日國際暑期英語文化營， 台美高中生攜手合作擔任志工，教小朋友們唱跳學英文、 戲劇搞創意，課程結束後雙方均依依不捨，相約明年再相見。

新北教育局表示， 臺灣國際青少年交流協會蘇惠玲常務理事長期支持新北市推動各項國 際交流，此次邀請美國猶他州14位優秀的高中生與中和高中學伴一 同設計課程，帶領國中小學生進行科學實驗、創意表演、 歌唱舞蹈和趣味競賽等， 讓臺美學生對彼此的文化都有更深入的瞭解， 盼延續逾十年的交流基礎，讓國際交流的火花發光發熱。

此次負責接待家庭的中和高中校長劉淑芬也表示， 美國猶他州學區主管、 校長及學生代表來臺進行雙語和自主學習等議題的學術交流， 並與校內學生攜手規劃暑期英語營， 此次深度跨國師生交流都直呼是最佳的學習夥伴，明年要再參加。

青山國中小同學林宏叡表示，參加營隊的第一天， 對來自美國的哥哥姊姊感覺很陌生， 但參加刺激的拔河比賽及聽英文歌搶椅子的遊戲， 又帶著我們唸英文繪本及手做勞作，讓我自然地開口說英文， 原來說英文可以這麼輕鬆自然。

汐止國小的陳晞晴開心地說， 從遊戲中練習用英文跟哥哥姊姊們聊天，讓我更勇敢開口說英語了！ 像是電話遊戲，每個人必須用英文想一個詞或一句話傳下去， 不能重複，我學過的單字都可以派上用場，覺得很生活化。

汐止國中同學廖云妍表示，美國的哥哥姐姐都很大方、 很有耐心，如果我們聽不懂， 他們會放慢語速及試著用簡單的英語來表達他們的想法。 第一次用英語玩大風吹，來認識新朋友很刺激，英語能力提升更快， 也交到國內外新朋友。

秀峰高中國中部的林炘駿同學說，這次的英語營我選擇戲劇表演組， 拿到的劇本名稱是The Princess And The Pea，哥哥姊姊不斷地帶領我們練習走位及搭配肢體語言， 並製作舞台道具，原來戲劇演出不儘是幕前的角色扮演， 幕後的道具準備也很重要；哥哥姐姐們熱情活潑的示範， 也讓我們跟他們學習大方自信演出，並體驗戲劇搞創意的樂趣。 希望下次還能跟他們再相見。

來自美國猶他州的同學Jaden Crane分享，這次和中和高中學伴相處3周的過程讓我學習到很 多台灣文化，然後和學伴一起帶領小朋友們從遊戲中學英文， 讓我體會到破冰遊戲的引導需要更多技巧與策略會加速讓氣氛更熱絡 。這趟旅程讓我擁有開心又難忘的回憶， 希望下次還有機會來到台灣！

教育局長張明文表示，新北市訂定國際教育白皮書， 希望藉由全球跨界國際交流，強化師生外語能力， 並營造國際化校園；此次重新啟動與美國猶他州雙向合作與交流， 期盼能夠培養新北學子具備豐厚的國際素養與雙語能力， 未來成為前瞻卓越的國際化人才。

青山國中小贈送猶他州學生手作體驗-閃亮鼓燈。(照片來源：新北市教育局提供)

汐止國中暑期共學英語營大合照。(照片來源：新北市教育局提供)